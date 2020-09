Felle discussie in raad Reimerswaal over uitstel Zanddijk

In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. (foto: Omroep Zeeland)

VVD en ChristenUnie pleiten er dinsdagavond voor dat signaal van uitstel vanuit de raad af te geven richting het provinciebestuur, die over de toekomst van de weg gaat.

Volgens de twee partijen is beter langer de tijd te nemen om te kijken of er toch nog geld kan komen van subsidies of het bedrijfsleven voor een duurdere, en volgens de twee partijen, betere aanpak van de weg dan waar het provinciebestuur nu voor heeft gekozen.

'Ten halve gekeerd'

Er is een aantal alternatieven bedacht voor de huidige weg. Over de gekozen roze-zwarte, de goedkopere variant, is politiek tumult ontstaan. Zowel op regionaal als op lokaal niveau.

Volgens VVD en CU in Reimerswaal is de duurdere (de rode variant, recht door de polder) een veel veiliger oplossing dan het aanpakken van de bochtige Zanddijk waar de provincie nu voor kiest. "Uiteindelijk is het beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald," stellen de partijen.

Ingrijpend

Volgens Andries Jumelet (CU) is de variant waar nu voor gekozen is, ook erg ingrijpend. Vijf huizen moeten worden onteigend en gesloopt. Jumelet verwacht langslepende procedures en dus vertragingen.

Verder verwacht hij grote zettingsverschillen na verbreding van de weg. Daardoor zijn extra onderhoudskosten te verwachten, stelt het raadslid.

In gesprek over de plannen met de Zanddijk in Yerseke. (dec 2019) (foto: Omroep Zeeland)

'Tevreden zijn met een Volvo'

Jumelet krijgt in de raad weinig bijval. Hans van Stel (PvdA) zegt dat de rode variant, de duurdere, gewoon niet haalbaar is. "Moet je als je een Mercedes niet kunt betalen, niet gewoon tevreden zijn met een Volvo?"

Verder is de PvdA bang dat Reimerswaal het nakijken heeft als er uitstel zou komen. "Dan komt de focus bijvoorbeeld op andere wegen als de Deltaweg te liggen."

'Angstraad'

Ook Daniël van Iwaarden van de SGP is bang voor vertraging. "We moeten blij zijn met de prioriteit die de provincie aan de weg geeft."

Daar wordt Andries Jumelet boos over. "We vallen onder de provincie Zeeland. We hebben hier gewoon recht op. We hebben hier te maken met een angstraad. Waar is de moed gebleven?"

'Goed werk van de provincie'

Wethouder Maarten Both is fel tegen de motie. "De provincie heeft het werk goed gedaan. Rijkswaterstaat wil ook niet meewerken aan de duurdere variant."

Met een ruime meerderheid ( 5 voor en 11 tegen) wordt de motie rond middernacht uiteindelijk verworpen.

De raad praat 9 oktober verder over de Zanddijk. De beslissing over welke aanpassingen er uiteindelijk komen aan de weg, is aan provinciale staten.

De discussie over weg naar Yerseke loopt al meer dan 10 jaar. De huidige Zanddijk is een smalle, kronkelige weg waar regelmatig ernstige verkeersongelukken plaatsvinden. In een aantal gevallen kwamen er auto's naast de dijk terecht. Ook moeten fietsers en zware vrachtwagens van mosselbedrijven in Yerseke dezelfde kronkelige Zanddijk delen, wat gevaarlijke situaties oplevert.

Gemeentehuis Reimerswaal in Kruiningen (foto: Johan Gideonse)

Maandagavond vergaderde provinciale staten ook al over de Zanddijk en toen in het bijzonder over de positie die provinciebestuurder Jo-Annes de Bat in het dossier inneemt.

Twee ondernemers in de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes verwijten de gedeputeerde belangenverstrengeling.

Broer

De Bat meldde wel dat er een 'ver familielid' van hem in de buurt van één van de voorgestelde tracés woont, maar zweeg over zijn broer. De conclusie was maandagavond dat er geen aanleiding is voor een vervolgonderzoek naar de integriteit van De Bat.

Over de rol van gedeputeerde Jo-Annes de Bat was maandagavond een debat in Middelburg. (foto: Omroep Zeeland)

