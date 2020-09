Goedemorgen! BinckBank Tour afgelast, duidelijkheid en gratis toegang

De Binck Bank Tour (foto: Orange Pictures)

De wielerwedstrijd BinckBank Tour is afgelast, dat wil zeggen: op Nederlands grondgebied. De burgemeesters van Vlissingen, Terneuzen en Sitterd-Geleen hebben dat besloten in verband met de nieuwe coronamaatregelen. De organisatie heeft vandaag een rustdag ingepland en zoekt alternatieven voor de etappes van donderdag en vrijdag.

Duidelijkheid voor horeca

Over de nieuwe coronaregels gesproken... Vandaag verwacht de Veiligheidsregio Zeeland horeca-ondernemers meer duidelijkheid te geven over het maximaal aantal gasten dat binnen mag worden toegelaten. Volgens voorzitter Jan Lonink is er onduidelijkheid over.

Vooral zaken met meerdere zalen vragen zich af of ze per zaal maximaal dertig personen mogen ontvangen, of dat het voor hun hele zaak geldt. Vandaag staat een overleg tussen de veiligheidsregio en de horeca-ondernemers op het programma.

Incheckgesprek en desinfecteren op terras (foto: omroep zeeland)

Lonink hoopt vandaag ook duidelijk te krijgen wat de regels zijn rondom bruiloften. Daarover is verwarring ontstaan, omdat bij een kerkelijke inzegening geen maximum aan gasten wordt gesteld (mits anderhalvemeter afstand) en bij een burgerlijke inzegening wel (maximaal vier personen).

Volgens de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid heeft het ministerie van Volksgezondheid gezegd dat ook bij een burgerlijk huwelijk maximaal dertig personen aanwezig mogen zijn. Maar het is nog wachten op de definitieve bevestiging, die Lonink vandaag verwacht.

Boeken met illustraties van Richard Verschraagen (foto: Omroep Zeeland)

En vandaag begint de Kinderboekenweek. De week is bedoeld om het lezen te promoten onder kinderen. Het thema van dit jaar is 'En toen', waarmee geschiedenis centraal staat. De kinderboekenweek duurt tot en met zondag 11 oktober.

Roodborstje in Goes (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Deze ochtend blijft het droog, met geregeld even zon, maar in de loop van de middag volgen er een paar buitjes en meer wolken. Het wordt vanmiddag rond 18 tot 19 graden, bij een vrij krachtige zuidwesten wind. Vanavond en vannacht is het regenachtig.