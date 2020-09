'De liefde voor lezen begint met de plaatjes'

Richard Verschraagen heeft jarenlang in het onderwijs gewerkt, hij valt soms nog in als leerkracht. In het onderwijs hebben leerkrachten de taak kinderen op allerlei manieren te motiveren, door zelf veel te lezen, vóór te lezen en te vertellen hoe leuk lezen kan zijn. Kinderen motiveren om te lezen is ook het doel van de Kinderboekenweek die vandaag begint.

Ook al is hij nu fulltime illustrator, hij heeft tientallen kinderboeken op zijn naam staan, hij weet als geen ander hoe belangrijk lezen is voor kinderen, maar ook dat je ze niet kunt dwingen om te lezen. Illustraties moeten kinderen mede een zetje geven om een boek te pakken. Of in de woorden van Verschraagen: "De liefde voor het lezen begint met de plaatjes."

kinderboeken illustrator Richard Verschraagen aan het werk (foto: Omroep Zeeland)

Als illustrator probeert Verschraagen zijn boeken zo kleurrijk, spannend en leuk te maken. De cover van een boek is daarbij essentieel omdat dat het eerste is waar kinderen op aanslaan.

Kinderboekenweek De Kinderboekenweek duurt tot en met 11 oktober. Het Kinderboekenweekgeschenk is dit jaar geschreven door Arend van Dam. Je krijgt het cadeau bij aankoop 12,50 aan kinderboeken.

Hij verwerkt soms een vleugje Zeeland in de boeken die hij illustreert. In Help, mijn oom is inbreker zocht hij een vervallen villa en tekende hij het oude Jachthuis in Kloetinge als plaats van handeling in het boek. Het Nollestrand in Vlissingen speelt een rol in het boek Deze schelp verdient een kistje, waarin een meisje opgroeit en steeds teruggaat naar de plek van haar jeugd. Dat boek komt nog het meest in de buurt van het thema van de Kinderboekenweek dit jaar "En toen?", verhalen over geschiedenis in kinderboeken.