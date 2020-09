Aantal partijen meldt zich voor failliete getijdencentrale

De doorlaat in de Grevelingendam waar een testcentrum voor getijdenstroom wordt aangelegd (foto: Van der Straaten Aannemingsmaatschappij BV.)

Het centrum moet in de Flakkeese Spuisluis komen en zou een unieke ontwikkelplek voor duurzame energie van getijdenturbines voor Nederland en Zeeland in het bijzonder moeten worden. Omdat de projectontwikkelaar onvoldoende financiers had om de bouw af te ronden, kwam deze stil te liggen.

Sloop is ook een optie

Omdat BT Projects het project niet af kon maken, is Rijkswaterstaat op zoek gegaan naar een nieuwe partij die met het project aan de slag wil. Mocht die niet gevonden worden, had Rijkswaterstaat al laten weten over te gaan tot sloop van wat er tot nu toe was aangelegd in de Grevelingendam.

Naar aanleiding van dat dreigement werden in Provinciale Staten en de Tweede Kamer al zorgen geuit over het mogelijk verloren gaan van het testcentrum en daarmee ook al het geld dat er al in was gestoken.

