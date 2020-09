Behalve op de boot mondkapjes nu ook verplicht in de terminal

Westerscheldeferry (foto: Jo Dingemanse )

De Westerscheldeferry verwacht dat vanwege het herfstweer meer mensen binnen in de terminal zullen wachten op de boot. En omdat de ruimte in die terminal beperkt is, verwacht de Westerschedeferry dat er dan niet voldoende afstand kan worden gehouden. De uitbreiding van de mondkapjesplicht betekent in de praktijk dat passagiers een mondkapje moeten dragen vanaf het binnenkomen van de terminal tot en met het verlaten van de terminal aan de overkant.

Brief aan vaste klanten

"We nemen deze maatregel voor zowel de veiligheid van onze passagiers als onze medewerkers. We hopen daarom op je begrip", schrijft de Westerscheldeferry in een brief aan de vaste klanten.

De veerdienst heeft eerder aangekondigd passagiers zonder mondkapje niet te weigeren. Wel loop je het risico om gecontroleerd toe worden door de politie of door boa's. De boete voor het niet dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer bedraagt 95 euro.

