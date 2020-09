Uitwijken, langzame slalom en noodstop; 'Als motorrijder ben je nooit uitgeleerd'

Een zaterdagochtend op een parkeerplaats in Vlissingen-Oost. Jan Labruyère is volop bezig met het uitzetten van een parcours met allerlei verkeerskegels. Hij verwacht een vijftiental vrijwilligers die als motorrijder wielerwedstrijden in de provincie begeleiden."Daar komt best wat bij kijken", zegt Labruyère. "Ik heb beroepsmatig al langer met die groep motorrijders te maken en wil ze op deze manier helpen om nog veiliger, alerter en relaxter motor te rijden. Niet alleen tijdens een wielerkoers trouwens, maar ook in het gewone verkeer."

Labruyère rijdt al bijna veertig jaar beroepsmatig motor. Hij werkt bij de verkeerspolitie en heeft vanuit zijn beroep veel te maken met begeleiding tijdens evenementen. "Ik merkte dat er een aantal facetten van het motorrijden niet of nauwelijks bekend waren bij die groep motorrijders. Je hebt natuurlijk ook veel motorrijders die maar een deel van het jaar rijden, dus opfrissen is altijd goed. En dat doe ik dus voor die groep op deze manier."

Duits boek over motorrijden vertaald

"Ik kreeg jaren geleden een Duits boek in handen van professor Bernt Spiegel dat over de eenheid van motor en zijn berijder gaat. Dat opende mij de ogen dat er nog veel te winnen is als motorrijder, ook al ben je nog zo ervaren", vertelt Labruyère. "Daar kwam een vervolg op dat eenvoudiger geschreven was. Dat heb ik vertaald, omdat daar veel goede tips in stonden. Ik vond dat wij dat in Nederland ook moesten weten. Dat heeft mij nog meer gemotiveerd om aan anderen door te geven dat je nooit bent uitgeleerd als motorrijder."

Motorrijder doet oefening met motor (foto: Omroep Zeeland)

"Veel motorrijders oefenen bijvoorbeeld nooit op het uitvoeren van een noodstop, dus het maximaal belasten van je remmen", aldus Labruyère. "Dat oefenen we hier vandaag intensief. We beginnen dan met een lagere snelheid, om vertrouwen te laten opbouwen. Maar de snelheid loopt al snel op naar tachtig en honderd kilometer per uur, om vervolgens maximaal te remmen. Je ziet dat mensen steeds meer vertrouwen in zichzelf krijgen tijdens zo'n oefening."

Tegenwoordig zijn motoren vaak uitgerust met ABS, om te voorkomen dat de wielen blokkeren. "Als bij een auto tijdens het remmen de wielen blokkeren, dan gaan ze glijden. Als dat bij een motor gebeurt, gaat de motor onderuit", legt Labruyère uit.

Uitwijken, slalommen, rondjes draaien

Er wordt op verschillende onderdelen van het motorrijden geoefend deze ochtend. "We oefenen ook met uitwijken, slalommen en rondjes rijden", zegt Labruyère. "Allemaal facetten om het één zijn met de motor te vergroten. Daarmee wil ik vooral de veiligheid van de motorrijder vergroten."