'Flexwonen is belangrijke oplossing voor woningnood, maar wel een tijdelijke '

Het Tiny House dat als voorbeeld vorig jaar in Renesse werd geplaatst (foto: Cube Homes)

Een Tiny House is in zijn oorspronkelijke vorm een manier van wonen om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Of in andere woorden: om zo eenvoudig mogelijk te leven en zo weinig mogelijk het milieu te belasten. In Renesse zijn de 'minihuizen' (zo'n 45 vierkante meter, maar wel met alles erop en eraan) vooral praktisch bedoeld, om tijdelijk te voorzien in de woningbehoefte van starters op de woningmarkt en medewerkers in de horeca.

De regel is dat de toekomstige bewoners, maximaal twee per woning, vijf jaar in de tijdelijke woning kunnen blijven wonen, legt Marco van der Wel van woningcorporatie Zeeuwland uit. "Die tijd benut je vervolgens om in een 'gewoon' huis te gaan wonen, mede afhankelijk van hoe je leven zich ontwikkelt."

'Markt herstructureren kost tijd'

Gedeputeerde Dick van de Velde voegt daaraan toe, dat tijd vooral nodig is om woningbehoefte en woningaanbod meer op elkaar aan te laten sluiten. Door bijvoorbeeld vergrijzing en de alsmaar kleinere huishoudens is de woningbehoefte een andere dan de periode na de Tweede Wereldoorlog. De vele eengezinswoningen van toen zijn nu overbodig. "Maar de woningmarkt herstructureren kost tijd. En flexwonen kan voorzien in een tijdelijke behoefte", aldus Van de Velde.

Impressie van het interieur van een Tiny House (foto: Cube Homes)

Dat hoeft wat hem betreft niet overal met Tiny Houses, zoals in Renesse voor starters en horecamedewerkers. "Het kan ook door bestaande panden geschikt te maken om tijdelijk in te wonen. En ook in de fruitteelt en de zorg worden arbeidskrachten uit het buitenland gehaald. Ook die hebben behoefte om ergens tijdelijk te wonen."

Om daarvoor nieuwe woningen te bouwen is volgens beide heren niet nodig en eigenlijk ook zonde van het geld. Van de Wel: "De totale woningvoorraad in Zeeland klopt wel. Het soort woningen niet." Van de Velde beaamt dat woningbehoefte en -soort niet op elkaar aansluiten. "Vraag en aanbod in balans brengen, dat is de grote behoefte voor de toekomst. Het doel is om in 2040 voor iedereen in Zeeland een woning naar behoefte te hebben.

