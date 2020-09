Aantal nieuwe besmettingen op één dag opnieuw boven de twintig

(foto: Omroep Zeeland)

Er waren sinds gisteren in Zeeland in totaal 21 nieuwe besmettingen, waarvan zeven in Terneuzen, vier in Borsele en Hulst en twee in Goes. In Vlissingen, Tholen, Schouwen-Duiveland en Middelburg werden elk één nieuwe besmetting vastgesteld. Hoewel het aantal besmettingen in Zeeland ten opzichte van een dag ervoor weer iets gestegen is, blijft Zeeland nog altijd onder de signaalwaarde van 27 besmettingen per dag.

Regio met minste besmettingen

Gisteren was Zeeland de enige veiligheidsregio waar de signaalwaarde van 7 nieuwe besmettingen per 10.0.000 inwoners niet werd overschreden. Vandaag zitten ook de veiligheidsregio's IJsselland en Drenthe met 6,4 en 6,1 onder die waarde. Zeeland is nog altijd de regio met de minste besmettingen, zowel in absolute aantallen als per inwonertal. Met de 21 besmettingen van vandaag zit Zeeland op de 5,5 besmettingen per 100.000 inwoners.

Landelijk zijn er in de afgelopen 24 uur 3.302 nieuwe besmettingen gemeld. Daarmee ligt het landelijke aantal besmettingen per dag op meer dan het dubbele van de signaalwaarde: 19 per 100.000 inwoners. En het landelijke aantal besmettingen lijkt nog iedere dag te stijgen. Gisteren werden er 3025 nieuwe besmettingen gemeld.