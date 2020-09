Hoeveel corona wordt er in jouw riool gevonden?

De RWZI bij Ritthem (foto: Waterschap Scheldestromen)

Dat blijkt uit de rioolwatermetingen van het Ministerie van Volksgezondheid. Het ministerie heeft de hoeveelheid openbare coronagegevens van de Nederlandse rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) sterk uitgebreid. In augustus konden de coronabesmettingen van slechts vier Zeeuwse RWZI's worden bekeken, inmiddels zijn het er vijftien.

200 virusdeeltjes per milliliter

In enkele Zeeuwse zuiveringsinstallaties is tijdens de laatste meting helemaal geen besmetting gesignaleerd, maar in de RWZI's bij Tholen-Stad en Westerschouwen is zijn er de laatste weken meer dan 200 virusdeeltjes per milliliter afvalwater geteld. Het Zeeuwse gemiddelde is 84. Het landelijke gemiddelde is inmiddels 457 deeltjes per milliliter.

Kaart

Klik op het icoontje bij jou in de buurt om te zien hoeveel deeltjes er in de waterzuivering op die locatie per milliliter zijn geteld. De datum van de meting staat er ook bij.