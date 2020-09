Wereldreis met een wildvreemde op een zeilboot, 'We zien wel waar het schip strandt'

Nog maar een paar weken geleden deed Martijn Dijkstra uit Bruinisse een oproepje op radio en online: hij zocht een vlotte, avontuurlijke vrouw die met hem en zijn zeilboot de oceaan wilde oversteken. Maandagavond arriveerde Melonie Damen uit het Gelderse Zevenaar in Bruinisse.

'Ik wilde geen zure theeleut'

Tot op dat moment hadden ze elkaar alleen nog maar via de chat gesproken. "Ik kende haar naam niet eens", lacht Dijkstra. Toch voelde het meteen goed en nu, amper twee dagen later, zijn ze ervan overtuigd, zodra het weer het toelaat vertrekken ze op hun wereldreis.

"Als je iemand ziet... Ik weet altijd wel gelijk wat je aan iemand hebt. Dit komt goed. We hebben al gezellig een biertje gedaan. Dat was ook een vereiste", haast Dijkstra zich om te zeggen. "Dat het niet een of andere zure theeleut is waar je niet mee kan lachen."

Links de Prinses Mia, rechts Melonie Damen uit Gelderland en Martijn Dijkstra uit Bruinisse (foto: Omroep Zeeland)

Ook Damen heeft er vertrouwen in. "Natuurlijk vind ik het wel spannend, maar Martijn is een gezellige man." Damen reisde de afgelopen jaren de hele wereld over, maar kwam dit voorjaar in Nederland vast te zitten door corona. Dit is voor haar de mogelijkheid om weer op reis te gaan. "Ik heb dan ook geen twijfels. Ik vertrouw hem, ook met zeilen trouwens."

Hangt er liefde in de lucht?

Het duo hoopt zodra het weer opknapt te vertrekken. Eerst naar Engeland, vervolgens richting Portugal en uiteindelijk naar de Caraïben en Amerika. Hoelang ze samen weggaan? Damen: "Geen idee. Mij maakt het niet uit."

En wat iedereen natuurlijk vooral wil weten: hangt er ook liefde in de lucht? De twee grinniken. "Ik heb gereageerd met het idee van vriendschap", zegt Damen. Dijkstra sluit niks uit: "Niet te moeilijk doen, we zien het wel." Damen schiet in de lach: "We zien wel waar het schip strandt."