Kamervragen over Dethon; 'Het is onaanvaardbaar dat er met mensen met een beperking gesold wordt'

Medewerkers van Dethon en de FNV staan te protesteren buiten het gemeentehuis in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De vakbond riep eerder de Zeeuws-Vlaamse gemeenten op om orde op zaken te stellen bij het sociaal werkbedrijf, dat werk biedt aan zo'n zevenhonderd arbeidsgehandicapten. Er werken verder ruim honderd medewerkers in ondersteunende diensten.

Ineens overgeplaatst

Bij Dethon zouden volgens de FNV dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen. Zo zou van mensen die ziek thuis zitten ten onrechte vakantieverlof zijn afgeschreven. En wie kritiek heeft, zou volgens de vakbond ineens overgeplaatst worden naar een andere locatie.

Voor SP-Kamerlid Jasper van Dijk was de berichtgeving van Omroep Zeeland over de problemen bij Dethon voldoende aanleiding voor Kamervragen. "Het gaat hier om mensen met een beperking. Daar moet je zorgvuldig mee omgaan en je moet hen zeker niet intimideren. Ik vind het onaanvaardbaar dat er met mensen met een beperking gesold wordt."

'Flink bezuinigd'

Volgens Van Dijk staat de situatie bij Dethon niet op zich. "Op de werkbedrijven is flink bezuinigd, dus je ziet dat ze in het hele land onder druk komen te staan. Het gevolg is dat vooral de mensen met een beperking bij de sociale werkbedrijven eronder lijden."

Werken bij de Dethon in Oostburg (foto: Omroep Zeeland)

Dat is bijvoorbeeld te merken bij het aantrekken van wat Van Dijk 'productievere doelgroepen' noemt. "De werkbedrijven hebben minder geld, dus gaan ze naast mensen met een beperking ook 'gewone' werklozen aannemen, of bijvoorbeeld statushouders. Die hebben dus geen beperking en zijn dus vaak productiever dan de échte doelgroep, mensen mét een beperking. Zij kunnen daar vaak niet mee concurreren en komen daardoor in de verdrukking."

Geen excuus

Dat werkbedrijven zoals Dethon het moeilijk hebben begrijpt hij, maar hij vindt het geen excuus voor het onder druk zetten van je medewerkers. Hij verwacht dat het aanstellen van een ombudsman of -vrouw uitkomst kan bieden. "Medewerkers die zich geïntimideerd voelen, kunnen daar dan aankloppen voor hulp. Die ombudsman of - vrouw zou dan kunnen fungeren als een soort scheidsrechter."

In een reactie gaf Dethon eerder al aan zich niet te herkennen in het geschetste beeld: van een angstcultuur, waarbij medewerkers onder druk gezet worden. Bij een tevredenheidsonderzoek onder de eigen medewerkers behaalde Dethon een zeven. Toch denkt Van Dijk niet dat dit het verhaal van de FNV ontkracht. "Meerdere medewerkers hebben bij de vakbond hun verhaal gedaan. En ik ken FNV-bestuurder Mariska Exalto als zeer betrouwbaar en integer, dus dit verhaal is echt niet zomaar uit de lucht gegrepen", aldus Van Dijk.

