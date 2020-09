Dragen van mondkapjes ook voor Zeeland geadviseerd

Mark Rutte tijdens een van de persconferenties-archief (foto: ANP)

Over het nut van de mondkapjes is al sinds de uitbraak van de coronacrisis veel discussie. Het kabinet en haar adviseurs wilden er eerst niet aan omdat het schijnveiligheid zou bieden. 'Met de huidige regels is het in Nederland niet nodig om in je privétijd mondkapjes te dragen' luidde het advies. Met andere woorden: als iedereen zich aan de regels houdt (houd afstand, blijf bij klachten thuis) zou een mondkapje niet nodig zijn. Rutte denkt niet dat dit de ultieme oplossing is om het aantal besmettingen weer omlaag te brengen. "Maar het kan bijdragen", zei hij in het Kamerdebat.

Verantwoording

Uit een steekproef bij winkelcentrum Zuidpolder in Terneuzen blijkt dat mensen daar geen probleem hebben met het dragen van een mondkapje. Een vrouw die een mondkapje bij zich heeft, zegt: "Ik denk dat het nodig is. En als we allemaal meewerken en de verantwoording nemen kan het een klein beetje helpen. Ik denk niet dat het virus snel op zijn retour zal zijn."

Reacties

Op onze Facebook-pagina stromen de reacties binnen. Veel mensen laten blijken dat ze een mondkapje geen probleem vinden. Gerda van Belzen:"Wij werken in het verpleeghuis al vanaf juni met mondkapjes, en in het begin was het erg wennen zeker met de hittegolf, maar je raakt eraan gewend..." Coby Vroegh schrijft: "Kom op mensen, als we allemaal ons best doen kost het minder mensenlevens."

Jacqueline Luwema denkt dat het dragen van een mondkapje ook op een andere manier kan helpen: "Aangezien ik elke dag knoflook eet is dat voor mijn medemens beter, dus ja."

Niet iedereen werkt mee

Er zijn ook reacties waaruit blijkt dat niet iedereen het advies gaat opvolgen. Zoals Lody van Burgh: "Zeker niet, zolang er geen duidelijk bewijs is of zo'n mondkapje daadwerkelijk werkt. Pure vorm van schijnveiligheid." Ineke Dijkstra: "Ondanks de lappen lopen de besmettingen alleen maar op, lijkt er dus op dat het totaal niet werkt, zoals ook eerst steeds gezegd werd... Een lap doe ik op als het verplicht wordt." Jenny Dekkers komt met een andere insteek: "Voor mensen met astma of andere COPD-klachten is een mondkapje niet te doen en niet iedereen kan online kopen."

De eerste stap met de mondbescherming werd gezet in de bus, trein, tram en metro waar het werd verplicht omdat hier 1,5 meter afstand niet uitvoerbaar is. Dat was op 1 juni. Voor in de auto kwam het advies om een mondkapje te dragen als er mensen uit verschillende huishoudens meerijden. Gisteren kwam het kabinet met het dringende advies om in enkele regio's in winkels een mondkapje te dragen. Onder druk van de Tweede Kamer wordt dat nu uitgebreid voor de rest van het land. Het blijft bij een advies en geen verplichting.

Terug naar Terneuzen. Daar komen we geen mensen tegen die het niet zien zitten. Een vrouw is helder over wat ze vindt: "Het is niet anders, gezondheid gaat voor alles. Of de mondkapjes helpen weet ik niet, maar je kunt maar een steentje bijdragen. Als het helpt is het mooi meegenomen. Ik heb er geen probleem mee." Een man die passeert zegt: "Ik ben het ermee eens. Ik vind dat het goed is."

Een taxichaufeusse die al een mondkapje moet dragen vertelt ons: "Het was in het begin even wennen, ik had toen hoofdpijn. Maar nu heb ik er geen problemen meer mee. Ik zou zeggen: gewoon dragen."

Vrijdagavond om 18.00 uur zal het kabinet meer details geven.

Winkelend publiek in Terneuzen heeft geen probleme met mondkapjes