Bewoners wachten al dertien jaar op fatsoenlijke straat: 'We zijn het beu'

In de wijk staan nieuwbouwwoningen. Goed verzorgd, en een schril contrast met de omgeving die meer lijkt op een bouwput. Bij regen stroomt het water over de opritten van de huizen, er is geen stoep en de straat is smal. "Op sommige stukken is tijdelijke straatverlichting geplaatst, maar die geeft amper licht", zegt Petra Traas.

Bewoners zijn het beu

Bewoners Petra Traas en Sylvia Sol waren het vorig jaar beu en zochten contact met de gemeente Terneuzen en de projectontwikkelaar. "De aanleg van goede straten en stoepen zou eigenlijk pas plaatsvinden, wanneer alle huizen gebouwd zijn", zegt Sylvia Sol. "Maar daarvan is na dertien jaar pas de helft bewoond. Het kon dus nog jaren kunnen duren voordat er met de werkzaamheden zou worden begonnen."

De stoep ontbreekt en de straat loopt bol (foto: Omroep Zeeland)

Er kwam een toezegging dat dit najaar zou worden gestart met de werkzaamheden aan de straat. Aangezien het daarna lange tijd stil bleef mailde Petra Traas naar Novafarm wanneer de werkzaamheden precies zouden beginnen. "We kregen als antwoord dat het tot nader orde is uitgesteld."

Weinig vertrouwen meer

Petra en Sylvia hebben na jaren weinig vertrouwen meer in de gemeente Terneuzen en de projectontwikkelaar. "We moeten altijd zelf bellen, want beide partijen lijken ons steeds te vergeten en afspraken worden niet nagekomen," aldus Petra Traas. "Ik zou ze eens van harte willen uitnodigen. In het donker met een flinke regenbui. Dan kunnen ze zelf eens zien hoe wij hier al dertien jaar wonen in een nieuwbouwwijk die nog niet af is," zegt Sylvia Sol.