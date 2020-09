Middelburg: betaald parkeren op zondag van de baan

De gemeenteraad van Middelburg in vergadering bijeen. (foto: Omroep Zeeland)

Het Herstelplan leidde donderdagavond tot hoogoplopende meningsverschillen. De oppositiepartijen maken zich grote zorgen nu de vergoedingen voor jeugd- en ouderenzorg flink omlaag gaan. "Het wettelijke minimum voor dit soort vergoedingen wordt het Middelburgse maximum", stelde fractievoorzitter Willemien Treurniet van de ChristenUnie.

Belastingen omhoog

Maar volgens collegepartijen LPM, CDA, VVD en SGP gaan álle Middelburgers de pijn voelen van de bezuinigingen, niet alleen mensen die zorg nodig hebben. "De belastingen voor woning- en vastgoedbezitters gaat ook omhoog", stelde fractievoorzitters Paul Moens van de SGP.

Scherpe kantjes

De collegepartijen dienden wel een amendement in, om 'de scherpe kantjes van de bezuinigingen af te halen'. Zo wordt er minder bezuinigd op het armoedebeleid, legt CDA-fractievoorzitter Wim Kant uit. Ook zal er minder op cultuur in Middelburg worden bezuinigd en gaat betaald parkeren op zondag in Middelburg niet door.

Wim Kant CDA

Middelburg kwam jaren geleden al in de financiële problemen, omdat ze als gemeente teveel dure grond had aangekocht. De gemeente dacht die grond later met winst door te kunnen verkopen, maar dat bleek na de bankencrisis van 2008 een moeilijke klus. Nu wringt de schoen op de jeugd- en ouderenzorg; taken die het Rijk aan de gemeenten heeft overgeheveld. Gedachte was dat er flink op de zorg kon worden bezuinigd als de gemeente die taak op zich nam, omdat gemeenten beter konden inschatten wat hun burgers nodig hadden dan bestuurders in Den Haag. Maar gemeenten blijken minstens evenveel geld nodig te hebben voor de jeugd- en ouderenzorg; waardoor bijna alle gemeenten miljoenen tekort komen. Middelburg is dus geen uitzondering.

'Dode stad'

Oppositiepartij PvdA vreest dat Middelburg straks door alle bezuinigingen over een paar jaar veranderd zal zijn in een 'dode stad'. Maar volgens fractievoorzitter Piet Kraan van de LPM móet Middelburg wel streng bezuinigen, omdat ze van de provincie voor 1 oktober alsnog een sluitende begroting moest opstellen voor het lopende jaar 2020. "Anders neemt de provincie hier donderdag 1 oktober de boel over, hebben ze al gezegd. Dan moeten we maar afwachten wat er dan allemaal gebeurd", zegt hij.

Piet Kraan, LPM