Goedemorgen! Mondkapjes, kerkrel en zeemanshuizen

Voor heel Nederland, dus ook voor Zeeland, geldt een dringend advies om in de publieke ruimte een mondkapje te dragen. De eerste reacties die wij binnenkregen zijn begripvol, blijkt onder meer uit een steekproef in Terneuzen. Een vrouw zegt: "Het is niet anders, gezondheid gaat voor alles." Iemand anders noemt het een "pure vorm van schijnveiligheid."

Kerkrel

Vandaag komt het verleden terug naar het heden. In 2017 raakten de inwoners van Kruiningen en mensen ver daarbuiten er niet over uitgepraat: de 'kerkrel'. Toen de dominee uit de gereformeerde gemeente stapte en ging kerken in het dorpshuis ontstonden twee kampen. Het escaleerde zo dat er een track-and-tracesysteem onder de auto van de dominee werd gevonden.

De 60-jarige eigenaar van een recherchebedrijf uit Putten moet vandaag voor de rechtbank in Middelburg verschijnen omdat hij verdacht wordt van het plaatsen van de volgapparatuur. Het verloop van die zaak kun je vandaag volgen bij Omroep Zeeland.

(foto: Omroep Zeeland)

De zeven Nederlandse zeemanshuizen, waaronder de huizen in Vlissingen en Terneuzen staan financieel op omvallen. Dat staat in een petitie die de Nederlandse Zeevarenden Centrale volgende week aanbiedt aan de Tweede Kamer. Door de coronacrisis lopen de huizen nu een groot deel van hun inkomsten mis, omdat zeevarenden nauwelijks van boord mogen om elkaar daar te ontmoeten.

Prijs?

De band EUT uit Amsterdam maakt vandaag kans op een prijs. De Middelburgse gitarist Emiel de Nennie speelt in deze band en dingt bij de 3FM Awards mee in de categorie 'Beste Track' voor Had Too Much. Dit liedje draaien we bij Omroep Zeeland ook regelmatig op de radio. Ook de Goese band Raccoon dingt mee in de categorie 'Beste Livestream' vanuit Paleis Soestdijk.

Kruisspin in web (foto: Anne-Marie van Iersel, Vlissingen)

Het weer

Een actief front passeert vanochtend en het is dan ook bewolkt en er zijn flinke perioden met regen en motregen. Dat bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Vanmiddag valt er ook af en toe wat regen,

later komen er een paar opklaringen maar enkele buien zijn dan nog mogelijk. De wind draait naar het zuidwesten en wordt soms krachtig, de maximumtemperatuur is 16 tot 17 graden.