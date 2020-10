Directie Dow over banenverlies: 'Het komt niet onverwachts, maar blijft zeer onplezierig'

Anton van Beek van Dow Benelux (foto: Dow)

"Dit is een direct gevolg van de coronacrisis. Honderd procent." Van Beek is daar helder over. "We hadden gehoopt dat het herstel van de coronacrisis sneller zou zijn. We hebben lang gekeken naar het effect van de crisis. Maar naarmate de tijd vorderde, hebben we gemerkt dat het herstel niet is zoals gehoopt."

Toekomst onzeker

Daar komt volgens hem bij dat ook de toekomst onzeker is en daarmee ook de toekomst van het bedrijf. "Op een aantal vlakken is de vraag minder, dus ook wij zullen helaas moeten snijden in onze kosten om competitief te kunnen blijven."

Iedereen gaat er iets van voelen en merken." Anton van Beek, area-president Dow Benelux

Bij Dow in Terneuzen verdwijnen 170 arbeidsplaatsen, 150 medewerkers verliezen hun baan. En ook in andere vestigingen, over de hele wereld, wordt gesnoeid in het aantal arbeidsplaatsen. Dat heeft uiteraard te maken met de schaal van de coronacrisis, ook die is wereldwijd.

'Wij ontkomen er niet aan'

"Het raakt de auto-industrie, de service-industrie, de luchtvaart de hotels, die helemaal op slot zitten. Dat raakt ook onze industrie. We zitten met onze producten in 10.000 verschillende eindmarkten. Dus ook wij ontkomen er niet aan om iets te doen", aldus Van Beek.

Anton van Beek van Dow Benelux over het verlies van arbeidsplaatsen bij Dow Terneuzen

De medewerkers van Dow zijn gisteren voor het eerst bijgepraat, maar werden eerder dit jaar al op de hoogte gebracht van een wereldwijde banenreductie bij het concern. Bovendien zijn de laatste dagen bij grote bedrijven ontslagrondes aangekondigd.

'Vervelende boodschap'

Dus ook voor hen komt het nieuws niet onverwachts, denkt Van Beek. "Desalniettemin is het een hele vervelende boodschap. Er zitten families achter, gezinnen, middenstanders. En iedereen gaat daar iets van voelen en merken. Dus, het komt niet onverwacht, maar blijft altijd zeer onplezierig."

Lees ook: