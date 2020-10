Dominee werd gevolgd vanwege verdenking diefstal kerkelijke goederen

De beoogde boete is in twee delen: 5.000 euro is voor rekening voor de eigenaar zelf, nog eens 5.000 euro komt op de conto van zijn bedrijf, als het aan het Openbaar Ministerie (OM) ligt. Van de in totaal 10.000 euro boete die het OM eist, is de helft voorwaardelijk met een proeftijd van één jaar.

'Groep verontruste mensen'

De verdachte heeft bekend dat zijn recherchebureau tot twee keer toe voor een periode van zes weken gps-volgapparatuur onder de auto heeft geplaatst. Dat gebeurde tussen maart en met juli 2017. Wie de opdrachtgever was, wil de 60-jarige verdachte niet zeggen. Wel geeft hij aan tijdens de zitting dat het gaat om 'een groep verontruste mensen uit de gereformeerde gemeente van Kruiningen'.

Die 'verontruste mensen' zouden het bedrijf van de verdachte gevraagd hebben om de predikant te observeren vanwege een verdenking van vervreemding van goederen, diefstal dus. De predikant zou op het punt staan om de kerk te verlaten en zou 'de kerk' willen meenemen, vertelde de verdachte vandaag tijdens de zitting. Volgens het kerkrecht zou het mogelijk zijn voor een predikant om een kerkgebouw te blijven gebruiken als hij een nieuwe gemeente begint.

Drie specifieke adressen

Daarom werd volgens de verdachte de gps-software wekelijks uitgelezen om te bepalen of de dominee op drie specifieke adressen was geweest. Het ging onder meer om een notaris en adressen waar veelvuldig vergaderd zou worden om die vervreemding voor te bereiden. Volgens de gegevens van de gps-app was de dominee overigens in die periode op geen van die drie plekken aanwezig.

De officier van justitie trekt in twijfel of het wel echt om alleen die drie plekken ging. "Dat weten we niet. We kennen namelijk de instellingen van de volgapparatuur niet", aldus de officier. Een deskundige legde op zitting uit dat de gps-apparatuur heel veel meer kan dan alleen kijken of de dominee op een van die drie adressen kwam, maar dat hangt dus af van die instellingen.

Niet-proportioneel en aantasting van privacy

Het inzetten van die volgapparatuur vindt de officier van justitie absoluut niet-proportioneel. Te meer ook omdat het beroep van predikant een ambt is met geheimhoudingsplicht. Dominee Bredeweg voelt zich bovendien ontzettend aangetast in zijn privacy. De rechter doet over twee weken uitspraak.

Het nieuwe gebouw van de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen is zo goed als af (foto: Omroep Zeeland)

De volgactie door het recherchebedrijf kwam aan het licht toen de dominee een anonieme brief in de bus kreeg waarin hij geattendeerd werd op het feit dat hij gevolgd werd. De advocaat van dominee Bredeweg zegt het te betreuren dat het Openbaar Ministerie zich in de tenlastelegging beperkt heeft tot 'het plaatsen van volgapparatuur onder de auto'. "Er is veel meer gebeurd."

Gestalkt en bedreigd

"De dominee is ook gestalkt, hij werd 's nachts eindeloos gebeld. Ook is hij bedreigd met woorden als: schaf maar een kogelvrij vest aan. Daar is aangifte van gedaan, maar dit heeft niet tot vervolging geleid wegens capaciteitsproblemen bij het OM", aldus de advocaat.

Uit meerdere recente rechtszaken blijkt dat het plaatsen van een gps-tracker niet altijd strafbaar is. Zo zijn twee Amsterdammers die zo'n zender onder de auto van een Sittardse juwelier hadden geplaatst in december 2019 in hoger beroep vrijgesproken.

Alleen plaatsen niet strafbaar

Het Hof in Den Bosch concludeerde dat alleen het plaatsen van gps-trackers onder de auto niet strafbaar is. Wel het afluisteren, aftappen of opnemen van communicatie. Hiervoor kan een gevangenisstraf van maximaal één jaar worden gegeven of een geldboete van maximaal 21.750 euro.

Kerkscheuring Kruiningen Eind 2016 uit diaken Henk Jansen kritiek op dominee Gerrit Bredeweg. Die beschuldigt Jansen op zijn beurt van overspel met een nicht. Volgens Bredeweg heeft Jansen dit zelf toegegeven. De oud-diaken ontkent dit, en zijn nicht ook. Jansen stapt op uit de kerkenraad. Binnen de gemeente ontstaan twee kampen en dat leidt tot tenminste één handgemeen. De politie surveilleert regelmatig tijdens de kerkdiensten. In augustus 2017 vindt dominee Bredeweg volgapparatuur onder zijn auto. De politie neemt het in beslag en doet onderzoek. De kerksplitsing wordt definitief in november 2017. Bredeweg breekt met de kerk en richt de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen op.

De ruzie leidde uiteindelijk tot een kerksplitsing. Dominee Bredeweg stapte op en richtte de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen op. Een deel van de gemeenteleden ging met hem mee. Ruim 300 van de 1100 leden volgden hem. Ze komen nu nog samen in het dorpshuis, maar de nieuwe kerk aan de Zandweg is bijna klaar en wordt later deze maand in gebruik genomen.