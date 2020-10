Woensdag nieuwe lievelingsdag inbrekers

Inbreker (foto: Politie Zeeland)

Dat blijkt uit de cijfers van de politiewebsite Misdaad in Kaart. Gewoonlijk zijn vrijdag en zaterdag de dagen waarop het meeste wordt ingebroken in onze provincie, maar afgelopen kwartaal was het juist de woensdag: 29 keer een woninginbraak of een poging daartoe. Op alle donderdagen waren het er, bij elkaar opgeteld, maar veertien. Het weekdaggemiddelde is negentien.

Toplijst

De politie verschaft per postcode de hoeveelheid inbraken. Dan blijkt dat Tholen-stad (postcode 4691), Middelburg-Noord (postcode 4333) en het centrum van Vlissingen (4381) met ieder zeven inbraken de afgelopen drie maanden samen de koplopers zijn.

Vijf tot zes jaar geleden was het centrum van Goes steevast nummer één of twee bij de inbrekers. Maar dat postcodegebied (4461) staat de laatste drie maanden met slechts twee inbraken laag op de ranglijst.