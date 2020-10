De Luisterlijn wil 'er gewoon zijn voor een ander'

Ton Ham, een van de vrijwilligers van de Luisterlijn aan de telefoon (foto: Omroep Zeeland)

De Luisterlijn biedt 24/7 een luisterend oor aan iedereen die zijn verhaal kwijt wil. Maar dan wel een écht luisterend oor, benadrukt Hellen den Hoedt van de Luisterlijn. "Echt luisteren is voor sommige mensen moeilijk. Wij proberen te bereiken dat vrijwilligers echt voor honderd procent luisteren naar iemand. Oprecht geïnteresseerd zijn in iemands verhaal en iemand het gevoel geven dat hij belangrijk is, er gewoon zijn voor een ander. Daar focussen wij ons op."

Divers

Een van die vrijwilligers is Ton Ham uit Vlissingen. Hij heeft al veel gesprekken gevoerd en dus ook al veel verhalen aangehoord. "Soms wil iemand een stukje verdriet delen, soms belt iemand over dagelijkse dingen en soms is het aanvullend op de professionele hulp die iemand krijgt. Het is heel divers. Dat is ook het mooie."

De Luisterlijn De Luisterlijn is landelijk bereikbaar via het telefoonnummer 0900-0767. In Zeeland kan er ook gebeld worden naar: 0113-256896. Meer informatie is te vinden op de website deluisterlijn.nl/vrijwilligerswerk. Via deze website kunnen vrijwilligers zich ook aanmelden.

Ham wijst erop dat het echt gaat om alleen luisteren. "We geven geen advies." Den Hoed vult daarop aan dat het juist belangrijk is om de beller aan het woord te laten. "Die weet vaak zelf de oplossing. Daar kun je het samen over hebben."

De laatste maanden, tijdens de coronacrisis, waren volgens Ham "gigantisch druk". En hij hoorde regelmatig schrijnende verhalen. "Mensen die wekenlang alleen op hun kamer zaten. Die konden nu eindelijk hun verdriet delen, en hadden daarna de moed om verder te gaan.

Hij gaat ervan uit dat het de komende tijd wel druk blijft. En daarom zijn nieuwe vrijwilligers des te harder nodig. Ook al omdat er vorig jaar nog altijd 116.903 oproepen onbeantwoord bleven.

Op dit moment zijn er zo'n 1.500 vrijwilligers. Die doen elk jaarlijks ongeveer 48 diensten van vier uur per week en maandelijks één nachtdienst. In 2019 werd er 439.421 keer een beroep gedaan op de Luisterlijn.

Zeeuwse Kamer over de Luisterlijn en de campagne De kunst van het luisteren