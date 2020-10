Danny Vera komt met nieuw album

Albumcover van The New Now (foto: Excelsior Recordings)

Met de single Roller Coaster veroverde Danny Vera vorig jaar heel Nederland. Hoewel er daardoor veel voor hem veranderde, is hij zichzelf gebleven. Ook het nieuwe album heeft de kenmerkende sound van de man die is opgegroeid met de muziek van Johnny Cash, Roy Orbison en Elvis Presley, zo belooft hij.

12 november

Op het nieuwe album spelen, naast Danny Vera op zang en gitaar, Reyer Zwart (bas), JP Hoekstra (gitaar) en Benny Bakker (drums). The New Now is opgenomen in de Wisseloord Studios in Hilversum met Frans Hagenaars. De plaat is gemixed door Vance Powell.

The New Now komt op 12 november uit via Excelsior Recordings. De eerste single van het album heet The Weight.