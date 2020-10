Nog vijf boeken in de race voor Zeeuwse Boekenprijs

Vorig jaar won Wessel te Gussinklo de Zeeuwse Boekenprijs (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zijn voor de Zeeuwse Boekenprijs dit jaar 61 boeken ingezonden. De jury, onder leiding van commissaris vaan de Koning Han Polman, heeft hieruit vijf titels gekozen voor de shortlist.

Kans op de prijs maken nog: Tobias van Gent en Hans Sakkers met Slag om de Schelde. De beslissing in de strijd om West-Europa; Oek de Jong met Zwarte Schuur; Loe Schout met Jacobus Bellamy alias Zelandus. Dichter en patriot in opstandige tijden (1757-1786); Rinus Spruit met De wonderdokter. Albert Willem van Renterghem; en Hans Steketee met De Warnow. Een schip, een man, een droom.

Geldbedrag en kunstwerk

De winnaar van de Zeeuwse Boekenprijs 2020 ontvangt een geldbedrag van 1.000 euro en een kunstwerk van de Zeeuwse kunstenaar Janne van Gilst. Ook de overige shortlistauteurs ontvangen een werk van deze kunstenaar.

Zeeuwse Boekenprrijs De Zeeuwse Boekenprijs is in 2003 in het leven geroepen met als doel meer aandacht te genereren voor het Zeeuwse boek en boeken geschreven door Zeeuwen. Boeken over Zeeland en publicaties die door Zeeuwen over elk willekeurig onderwerp zijn geschreven, komen voor de prijs in aanmerking.

Op dinsdagavond 27 oktober, in de Week van het Zeeuwse Boek, wordt de Zeeuwse Boekenprijs uitgereikt in de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg. De avond is in verband met de coronamaatregelen alleen voor genodigden toegankelijk.

Behalve de Zeeuwse Boekenprijs worden op deze avond ook de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel en Accolades uitgereikt. Dit zijn extra waarderingen van de jury voor onder andere het beste debuut, best uitgegeven boek of beste jeugdboek. Hiervoor komen ook boeken in aanmerking die niet ingezonden zijn.