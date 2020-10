'Medewerkers hadden sluiting fabriek niet verwacht'

Obrie was gisteren bij de aankondiging van de sluiting van de Aminesplant. "Voor die mensen... Dat komt binnen als een schok. Ze zijn uitermate teleurgesteld en dat zijn we natuurlijk allemaal. Er zit daar een ontzettend gemotiveerde groep, het is een relatief kleine afdeling, dus iedereen kent elkaar door en door, dan is het ontzettend jammer als je zo'n mededeling krijgt."

Ingestort

Toch komt het besluit van het sluiten van deze fabriek, waar grondstoffen voor kleefstoffen en smeermiddelen worden gemaakt, niet helemaal uit de lucht vallen. "De Aminesplant is een afdeling die al jaren wat onder druk staat. Nu met Covid-19 is de hele markt in elkaar gestort en is het niet langer rendabel."

In totaal werken er 35 mensen op de Aminesfabriek. Zij hoeven niet per se bang te zijn dat ze hun baan kwijtraken, omdat er volgens Obrie nog vacatures openstaan binnen Dow Terneuzen. "We hebben goede hoop dat we de banen binnen Amines kunnen herplaatsen naar andere functies."

Sociaal plan opstellen

In totaal verdwijnen er 170 arbeidsplaatsen, 105 bij Dow Benelux en 65 bij Dow Benelux Integrated Center, de serviceafdelingen. De komende maand gaat de ondernemingsraad met het bestuur van Dow rond de tafel zitten om een sociaal plan op te stellen. Hoeveel mensen daadwerkelijk moeten vertrekken, is nog niet bekend.

De hoop is dat de medewerkers er met bepaalde regelingen uit kunnen. Obrie: "Sociale plannen zijn er, ook in het verleden, altijd op gebaseerd dat mensen met een redelijk goed gevoel het bedrijf kunnen verlaten." Je moet dan denken aan regelingen voor mensen die bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of een carrièreswitch willen maken.

De coronacrisis is nog niet voorbij. Obrie maakt zich geen zorgen dat er in de toekomst meer ontslagen zullen vallen. "Ik ben op dit moment niet bang voor de toekomst. De Aminesplant was de afgelopen jaren al een bron van zorgen, dat zie ik niet bij onze andere fabrieken."