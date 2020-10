Zeeuwse zwemmers niet naar Rotterdam voor wedstrijd vanwege hoge aantal besmettingen

Nikita van den Ouden van De Zeeuwse Kust in actie in een wedstrijdbad, archief (foto: Sandy Pleyte)

Het besluit is met pijn in het hart genomen, zegt Emmanuel Solé van de zwemvereniging. "Het is een hele eer om mee te mogen doen met een wedstrijd op dit niveau, maar na lang wikken en wegen hebben we toch besloten dat het niet verantwoord is om de reis door te laten gaan."

Twijfel

De twijfel knaagt al langer, zegt Solé. "Ik had al drie weken het knagende gevoel in mijn onderbuik, van: is het wel verstandig? Met name vanwege de grote toename in het aantal besmettingen in de regio. En er kwamen ook steeds meer vragen van ouders binnen."

De trainers hebben nu besloten dat de de gezondheid van de ploeg zwaarder weegt dan het belang van de wedstrijd. "Dat was doorslaggevend voor het besluit", aldus Solé. "Je bent toch verantwoordelijk voor zo'n 44 zwemmers van allerlei verschillende leeftijden. En dan is voorkomen toch beter dan genezen."

Reacties overwegend positief

Wel vindt hij het heel jammer. "We keken ernaar uit!" Maar de reacties op het besluit om niet te vertrekken naar Rotterdam zijn volgens Solé overwegend positief. Nu probeert hij om de wedstrijd later alsnog in te halen. "Maar dan wel in een regio met minder besmettingen."