Scholen die ventileren met open ramen en deuren houden hun hart vast voor de winter

Calvijn College in Goes (foto: Omroep Zeeland)

Landelijk voldoet de ventilatie niet aan de richtlijnen op honderden scholen, bleek vandaag. Een commissie heeft dat de afgelopen maand voor onderwijsminister Slob in kaart gebracht. Vanwege de korte termijn bleef 41 procent van de scholen het antwoord schuldig en bij ruim een derde van de schoolgebouwen bleek alles in orde. Zo'n 11 procent gaf aan niet te voldoen aan de regels, het gaat dan landelijk om 777 schoolgebouwen.

CO2-gehalte

Bij het reformatorische scholengemeenschap Calvijn College, met zeven vestigingen in Goes, Krabbendijke, Middelburg en Tholen, wordt nauwlettend in de gaten gehouden of de ventilatie voldoende is. Volgens Jan Bakker, voorzitter van het college van bestuur, wordt voortdurend gemeten volgens de daarvoor opgestelde richtlijnen of het CO2-gehalte niet te hoog oploopt. "Tot nu toe zitten we op al onze locaties onder de daarvoor opgestelde waarden."

Maar of dat zo blijft, is dus nog maar de vraag. Van de zeven locaties hebben er twee een ventilatiesysteem. Bakker verwacht daar dan ook geen problemen. Maar de overige vijf hebben dat niet, daar is de luchtverversing afhankelijk van natuurlijke ventilatie. Dat is dus het tegen elkaar open zetten van deuren en ramen.

Calvijn college over ventilatie

"Nu zijn we nog voortdurend aan het ventileren, met open deuren en ramen, maar als het kouder wordt, komt er een punt waarop dit wellicht niet meer wenselijk is", zegt Bakker. "Dan moeten de ramen tussen de lessen door in de pauzes, of korte tijd tijdens de les, opengezet worden. We houden dus nauwgezet in de gaten of we in die situatie wel aan de richtlijnen voldoen."

Kort luchten werkt

Uit tests in de schoolgebouwen is al wel gebleken dat de werkwijze van kort luchten kan werken, zegt Bakker. "Als je de ramen even opengooit zie je al heel snel het CO2-gehalte van de lucht afnemen. Dus iedere les een kwartiertje luchten zou bijvoorbeeld al goed kunnen werken. Maar of dat in de praktijk ook zo werkt, dat moet dus nog blijken."

Ook bij Pieter Zeeman in Zierikzee worden de CO2-gehaltes gemeten. Ook daar voldoen alle ruimten, dankzij natuurlijke ventilatie, tot nu toe aan de richtlijnen. Behalve één ruimte, een binnenruimte waarvan de school er niet helemaal gerust op is dat de ventilatie voldoende is. "Daarom is deze ruimte al enige weken buiten gebruik", zegt rector Peter van der Gaag.

360 miljoen euro

Vanwege conclusie dat 11 procent van de scholen zelf zegt niet te voldoen aan de richtlijnen voor ventilatie, stelt het kabinet nu 360 miljoen euro beschikbaar om die problemen aan te pakken. Het is nog onduidelijk hoe dat geld verdeeld wordt en of Zeeuwse scholen ook een deel ervan zullen ontvangen.

Toch weet Bakker, van het Calvijn College, al wel wat hij het liefste met dat geld zou doen. "Het liefste zou ik natuurlijk op al onze locaties een ventilatiesysteem hebben, dat is duidelijk!"