Allebei ZZP-er: 'Mijn vrouw is de beste collega die ik mij kan wensen'

Sjaak Lammers is muzikant, maar vooral muziekleraar. Vier jaar geleden stopte hij bij de Zeeuwse Muziekschool en begon hij voor zichzelf. In het achterste deel van de woonkamer, waar verschillende instrumenten staan, geeft hij sindsdien muziekles. Anic, zijn vrouw, werkte toen al vanuit huis. Ze heeft een communicatie- en mediabedrijf en een bedrijf dat filmlocaties in Zeeland promoot.

Paniek in huis

Toen premier Rutte aankondigde dat Nederland op slot ging, was er toch wel even paniek in huize Lammers. "Ik schrok wel even", vertelt Anic. "Want hoe moesten we dit gaan doen?"

Ze besloten niet bij de pakken neer te gaan zitten maar keken naar wat er wel kon. Sjaak kwam er al vrij snel achter dat er een grote behoefte was dat zijn lessen doorgingen en dus kwam hij met aanpassingen. Anic trok er op uit met haar camera om mooie locaties vast te leggen. "Het was overal doodstil, dus ideaal om er foto's te maken."

Het aantal ZZP-ers in Zeeland is in een jaar tijd met 4,6 procent gestegen. Dat is een kleinere stijging dan het jaar ervoor: toen kwamen er 6,5 procent meer ZZP-ers bij in onze provincie. Dit zijn zowel de deeltijd als fulltime zelfstandigen.

Sjaak en Anic zijn getrouwd en allebei ZZP-er (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat ze zich wel eens met zijn werk bemoeit, en hij zich natuurlijk ook met dat van haar, is Anic de beste collega die hij zich kan wensen, zegt Sjaak. "We drinken samen koffie, we overleggen veel en het is gewoon gezellig."

Toch is het soms ook wel lastig. Anic: "Je hebt ook een relatie met elkaar en daarom zeg je soms, als het tegenzit, dingen tegen elkaar die je niet tegen je collega zou zeggen."

Misschien samen een andere werklocatie

Sjaak en Anic zouden niet anders meer willen. Behalve misschien een andere locatie voor de muzieklessen. Maar dan gaat Anic wel mee. "Want waar ik ga of sta, Anic is er altijd bij", zegt Sjaak.