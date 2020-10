Moeder en stiefvader die jarenlang dochters misbruikten, móeten bij rechtszaak aanwezig zijn

Rechtbank in Middelburg (foto: ANP)

De rechter besloot tot een 'bevel medebrenging verdachten' wat in de praktijk betekent dat de verdachten opgehaald worden door de politie en naar de rechtbank worden gebracht of ze nou willen of niet.

Zussen willen het verhaal horen

De advocaat die de belangen van de twee dochters behartigt, vroeg vandaag tijdens een voorbereidende zitting expliciet om het verplicht laten verschijnen van de verdachten. Ze vertelde dat beide slachtoffers het verhaal van hun moeder en stiefvader uit hun eigen mond willen horen. Ook de officier van justitie onderstreepte het belang van de aanwezigheid van de verdachten in deze ernstige zedenzaak.

Vrouw wil niet tegelijk met ex

Tijdens de zeven pro forma zittingen in de afgelopen anderhalf jaar zijn de man en vrouw niet of nauwelijks verschenen. De vrouw heeft eerder aangegeven niet tegelijk met haar inmiddels ex-vriend in de rechtbank te willen verschijnen. De rechter ging echter niet mee in die wens en vindt dat beiden zich juist in elkaars aanwezigheid moeten verantwoorden.

De twee dochters van de vrouw zouden elf jaar lang, van 2008 tot 2019 seksueel zijn misbruikt door de partner van hun moeder en vele anderen. Volgens het Openbaar Ministerie was de moeder niet alleen op de hoogte van het misbruik, maar faciliteerde ze het ook volop.

Parenclubs en parkeerplaatsen

De man en vrouw zijn half juni 2019 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest. Ze worden behalve van ontucht ook verdacht van mensenhandel en het verspreiden van kinderporno. De zusjes moesten ook in parenclubs en op parkeerplaatsen als prostituee werken.

Schuldig of slachtoffer

De stiefvader zou hebben verklaard dat hij alles samen met de moeder heeft gedaan en ze samen schuldig zijn. De vrouw stelt zich echter op als slachtoffer en zegt doodsbang te zijn voor haar partner en onder zijn macht te hebben gestaan.

De officier van justitie gaf echter eerder al aan dat hij niets gelooft van de slachtofferrol van de vrouw. Uit het dossier met duizenden appgesprekken tussen de twee verdachten blijkt dat de vrouw een belangrijke rol had in het faciliteren van de langdurige ontucht van haar dochters.

Vrouw niet verhoord

Vandaag bleek dat het na de zoveelste poging niet gelukt is om de vrouw te verhoren. Het verhoor dat op 17 september plaatsvond, duurde welgeteld twee minuten. De vrouw gaf aan op dat moment niet te willen meewerken. De rechtbank, die de zaak nu echt inhoudelijk wil gaan behandelen, concludeerde dat aan de vrouwelijke verdachte en haar advocaat genoeg mogelijkheden zijn geboden voor een verhoor en dat dit geen reden meer is voor uitstel van de zaak.

Op 13 en 16 november vindt de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak plaats.