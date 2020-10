Sportcafés langer open, maar zonder consumptie

(foto: Omroep Zeeland)

Stefan van Rossem van The Roadhouse in Middelburg was aangenaam verrast, maar weet eigenlijk niet wat hij met de regels aan moet. "We mogen om kwart voor tien een laatste consumptie geven, maar na 22.00 uur mag er niets meer worden genuttigd." Wel vindt hij het fijn dat wedstrijden kunnen worden afgemaakt.

Dat het cafégedeelte eerder dicht moet scheelt de eigenaar flink wat omzet. "Dit is normaal gesproken de drukste periode van het jaar, omdat iedereen weer naar binnen trekt." Van Rossem hoopt dat de regels weer snel kunnen worden versoepeld.

Het is voor de eigenaar van het sportcafé afwachten hoe de regels uit gaan pakken. "Vanavond is de eerste keer en ik ga wel zien hoe het verloopt. Vanaf 22.00 uur is de bar dicht en dan kan iedereen nog een potje poolen of snookeren tot 01.00 uur."