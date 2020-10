Waar zijn de kunstwerken van Kees Keijzer?

Er zouden meer dan twintig kunstwerken van Keijzer in de provincie moeten staan. Veelal metalen werken voor veelal rooms-katholieke kleuter- en basisscholen, gemaakt tussen 1958 en 1981. Maar veel van de scholen verloren hun functie en de beelden raakten in verval of verdwenen gewoon.

Wie was Kees Keijzer? Cornelis Lucas Joannes (Kees) Keijzer (geboren te Heerle 1927, overleden te Wouw 1990) werd geboren als zoon van een smid met de geur van het smidsvuur in zijn neus. IJzer, dat was het materiaal waar hij het liefst mee werkte. Na zijn opleiding aan de Academie Sint Joost in Breda is Keijzer vooral bekend geworden door zijn plastieken in ijzer en staal. Robuust en weerbarstig.

De kunstenaars van het atelier Kipvis, met Ko de Jonge als boegbeeld, startten in overleg met de gemeente Vlissingen een zoektocht naar het werk van Keijzer. Wat De Jonge tot nu toe is tegengekomen, stemt hem niet bijzonder positief.

Overblijfsel van sokkel van kunstwerk (foto: omroep zeeland)

En dat is begrijpelijk, want wanneer we samen naar een oude school, de Kloek, in Vlissingen gaan, wordt het verval van het werk van Keijzer pijnlijk duidelijk. De school in inmiddels een Bed and Breakfast en de eigenaar heeft net de sokkel, waarop ooit het beeld van een kloek stond, compleet gesloopt. "Ik wist dat het beeld al weg was", zegt De Jonge,"maar nu is er niets meer over." Ook het ijzeren standbeeld bij voormalig kleuterschool De Kolibri, van Beertje Pippeloentje, een creatie van Annie M.G. Schmidt, is spoorloos.

In slechte staat

De Jonge laat enkele werken zien die er nog wel zijn. Het imposante werk De Gevleugelde Leeuw hangt een beetje scheef aan de muur van de voormalige Markusschool in Vlissingen. Het ijzer is er slecht aan toe en de bevestigingsbouten zijn erg geroest. "Je moet er niet aan denken dat dit gevaarte een keer naar beneden stort en er iemand in de buurt is", zegt De Jonge. En ook het beeld bij een bejaardencentrum in Veere verliest rap de strijd tegen de tijd. "Hier moet snel een staalborstel overheen, en een nieuwe coating", volgens De Jonge.

De Gevleugelde Leeuw van Kees Keijzer (foto: omroep zeeland)

Het is niet allemaal kommer en kwel. Drie werken van Keijzer die bij elkaar horen werden door De Jonge en Kipvis gered. De zogenoemde groeisculpturen in Vlissingen verhuisden met het verstrijken der jaren van het oude Bethesda ziekenhuis, naar het gemeentehuis en kwamen uiteindelijk terecht in de tuin van het Van Doesburgcentrum waar de KunstEducatie zat.

Maar ook daar moesten ze weg toen het gebouw verkocht werd. Door de inspanning van de Vlissingse kunstenaars kwamen ze terecht op een plek waar ze dagelijks door duizenden mensen gezien worden, namelijk aan de rand van de Sloeweg. De jonge is in zijn nopjes met die plek: "Hier groeit het gras rondom de sculpturen en verbergt de sokkels van tijd tot tijd. En iedereen die Vlissingen in of uit rijdt ziet ze hier staan."

Sculptuur Kees Keijzer in Veere (foto: omroep zeeland)

De Jonge hoopt dat de aandacht voor het werk van Kees de Keijzer nieuwe aanwijzingen oplevert voor de verblijfplaatsen van de overige sculpturen. "Wie weet wat er met de werken gebeurt is, of wie weet waar ze nog zijn en wie er voor zorgt?"

Mocht u iets weten over de verdwenen werken van Kees Keijzer, neem dan contact op met Omroep Zeeland. Wij brengen u dan in contact met Ko de Jonge.