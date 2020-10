Goedemorgen! Landelijke primeur en verdwenen kunstwerken

Asfalteren (archieffoto) (foto: Omroep Zeeland )

Laten we beginnen met een landelijke primeur. Vandaag wordt in Vlissingen voor het eerst een weg aangelegd in Nederland met lignine-houdend asfalt. Lignine-wat? Lignine is een stof afkomstig uit de celwand die planten en bomen hun stevigheid geven.

Als de ervaringen in Vlissingen positief zijn, wordt het op meer plekken in het land gebruikt. Het asfalt is nu nog afkomstig uit Finland, maar in de toekomst kan het asfalt ook met grondstoffen van eigen bodem worden gemaakt.

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe wil jij dat jouw dorp er in 2050 uitziet? Die vraag stelde de gemeente Middelburg onlangs aan haar bewoners. In Kleverskerke nemen ze die vraag heel letterlijk, want daar ontstaat inmiddels een meterslang schilderij waarin bewoners hun toekomstdromen voor het dorp uitbeelden.

En we blijven nog even bij de kunst. Want waar zijn de kunstwerken van Kees Keijzer gebleven? Ooit was de inmiddels overleden kunstenaar hofleverancier van kunstwerken op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen, maar veel werken zijn verdwenen. Ko de Jonge is op zoek naar de verdwenen stukken, maar door ambtelijke regels en omdat niemand zich echt verantwoordelijk voelt, kost dat veel moeite.

Alpaca (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Vanochtend is er vrij veel bewolking met een paar opklaringen, later in de ochtend is er in Zeeuws-Vlaanderen kans op een bui. Vanmiddag en vanavond er meer kans op wat regen, vooral in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt maximaal 14 á 15 graden, bij een matige tot vrij krachtige oostenwind.