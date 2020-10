Goedemorgen! Verdwenen kunstwerken en toch nog beetje Kustmarathon

Kustmarathon krijgt speciale Ladiestrail (foto: Marathon Zeeland)

Normaalgesproken zou Zoutelande er uitzien als op de foto hierboven. Want op de eerste vrijdag in oktober klinkt al jaren het startschot van het Kustmarathonweekend. Maar dit jaar geen ladies run, wedstrijdmarathon of wandelmarathon. Door het coronavirus is het allemaal afgelast.

Toch wil de organisatie van de Kustmarathon toch nog een beetje het gevoel van het evenement krijgen. Daarom wordt vandaag de Langstraat, waar normaliter de finish is, toch nog versierd.

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe wil jij dat jouw dorp er in 2050 uitziet? Die vraag stelde de gemeente Middelburg onlangs aan haar bewoners. In Kleverskerke nemen ze die vraag heel letterlijk, want daar ontstaat inmiddels een meterslang schilderij waarin bewoners hun toekomstdromen voor het dorp uitbeelden.

En we blijven nog even bij de kunst. Want waar zijn de kunstwerken van Kees Keijzer gebleven? Ooit was de inmiddels overleden kunstenaar hofleverancier van kunstwerken op Walcheren en in Zeeuws-Vlaanderen, maar veel werken zijn verdwenen. Ko de Jonge is op zoek naar de verdwenen stukken, maar door ambtelijke regels en omdat niemand zich echt verantwoordelijk voelt, kost dat veel moeite.

Alpaca (foto: Arjan van Lomwel)

Het weer

Vanochtend is er vrij veel bewolking met een paar opklaringen, later in de ochtend is er in Zeeuws-Vlaanderen kans op een bui. Vanmiddag en vanavond er meer kans op wat regen, vooral in Midden-Zeeland en Zeeuws-Vlaanderen. Het wordt maximaal 14 á 15 graden, bij een matige tot vrij krachtige oostenwind.