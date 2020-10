Zeeuwen in Top 4 bij verdelen coronasteungeld

Leeg terras (foto: ANP)

In Zeeland heeft 45 procent van die bedrijfsvestigingen daar een beroep op gedaan. Alleen in Limburg (50 pct), Noord-Holland (49 pct) en Zuid-Holland 46 pct) is nog méér steun aangevraagd. Met 38 pct van de bedrijfsvestigingen die een aanvraag deden, is Friesland de hekkensluiter in deze ranglijst.

Het betreft regelingen die ontslagen van personeel als gevolg van de coronacrisis tegen moeten gaan. In veel gevallen gaat het om de NOW-regeling (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) maar ook om uitstel van belastingbetaling.

Grafiek

Onderstaande grafiek laat de positie van de Zeeuwse bedrijfsvestigingen zien.

Horeca

Met name veel bedrijven in de horeca deden een beroep op de regelingen, vandaar dat Zeeland hoog scoort. Maar ook bedrijven in de persoonlijke dienstverlening (zoals kappers en

schoonheidssalons) en de cultuursector ontvingen een of andere vorm van steun. In de overige bedrijfstakken werd aanzienlijk minder gebruik gemaakt van een van deze drie steunmaatregelen.

Tozo

In deze cijfers zijn de vestigingen met slechts één werknemer niet betrokken, omdat die onder een andere regeling vallen (Tozo, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers), die nog niet helemaal verwerkt is.