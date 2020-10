Zeeuwse politici verdeeld over rol veiligheidsregio in coronatijd

In een normale situatie worden besluiten in een gemeente genomen door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft een controlerende taak en kan - als de meerderheid dat wil - bijsturen. Sinds eind maart is in Den Haag besloten dat, om de coronacrisis maximaal te kunnen bestrijden, er een grote verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio's komt te liggen.

Lonink neemt de beslissingen

In Zeeland betekent dat concreet dat de voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, burgemeester Jan Lonink van Terneuzen, de beslissingen neemt die nodig zijn om corona te bestrijden. Lonink vormt een team met onder meer de GGD en de hulpdiensten en overlegt veelvuldig met zijn collega-burgemeesters.

Vlaggetje van de Veiligheidsregio Zeeland op het bureau van voorzitter Jan Lonink (foto: Omroep Zeeland)

Deze situatie duurt al meer dan een half jaar. De gemeenteraden staan, als het om coronabestrijding gaat, dus al die tijd min of meer buitenspel. "Onverstandig", vindt Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal. "Die besluiten worden ambtelijk voorgekookt en wij moeten het aannemen. We zijn totaal de grip kwijt."

'We staan volledig achteraan'

"De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente", zegt Peter Ganseman van Gemeentebelang Kapelle. "We staan volledig achteraan. Beleid zelfstandig veranderen zoals parkeerverboden, mondkapjesplicht, etc. dat moet via de gemeenteraad."

Fractievoorzitter Vincent Bosch van de PVV op Tholen is het daarmee eens. "In deze situatie wordt alle democratische controle eruit gesloopt. Dus we moeten zo spoedig mogelijk weer terug naar de oude situatie. Zodat de gemeenteraad vooraf in proces betrokken wordt."

'Rol van de veiligheidsregio groter'

"Maar", zegt raadslid Henk van Hartingsveldt van de SGP/CU in Borsele, "deze crisis is ons overkomen en concreet betekent dat, dat de rol van de veiligheidsregio groter is geworden. Wij moeten er alleen nou wel grip op krijgen. Het liefst aan de voorkant."

Peter de Kraker is raadslid voor D66 in Terneuzen. Hij ziet ook dat de controle niet is zoals het zou moeten zijn. "De democratische controle is inderdaad heel moeilijk. Puur vanuit democratisch oogpunt is het niet goed, maar ik zou ook niet weten hoe het anders moet."

Raadslid Henk van Hartingsveldt SGP/CU Borsele (links) en fractievoorzitter Vincent Bosch PVV Tholen (rechts) (foto: Omroep Zeeland)

Toch zijn er ook raadsleden die er anders naar kijken. Ger van Uhnen is SP-raadslid in de gemeente Hulst. Zij vindt het juist helemaal niet erg om niet te kunnen controleren. "De lijnen zijn kort. Denk je echt dat we, als er in Den Haag beslissingen worden genomen, beter af zijn? Ik denk het niet."

'Hoe anders?'

"Ik denk dat burgemeesters de problematiek goed in de gaten houden en de signalen meenemen naar het overleg (met de veiligheidsregio red.), zegt Johan Pannekoek, raadslid voor het CDA op Schouwen-Duiveland. "De regie is er vanuit Den Haag neergelegd, daar ligt wel een uitdaging maar ik zou even niet weten hoe je het anders moet doen."

Vice-fractievoorzitter van de VVD op Schouwen Duiveland, Bruno van de Hoek, ziet dat ook maar voor hem staat vertrouwen bovenaan. "Als een instantie ergens verantwoordelijk is dan ga ik een heel eind mee in wat ze doen. Anders ga je je als raadslid er zo mee bemoeien, dan moet je bij de veiligheidsregio gaan werken. Wat we wel moeten doen is checken of de maatregelen opwegen tegen wat je ermee bereikt maar in beginsel wil ik er wel op kunnen vertrouwen."

Jan Lonink is, naast zijn burgemeesterschap, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Zelf noemt Lonink de situatie 'ongemakkelijk'. Tegelijkertijd voelt hij ook de urgentie in deze crisis om snel besluiten te kunnen nemen. "Als de burgemeester van Middelburg mij bijvoorbeeld belt en zegt wij hebben een acuut probleem, je moet de skatebaan sluiten dan kan ik moeilijk eerst met de gemeenteraad van Middelburg in overleg gaan."

'Als je bezwaren hebt, meld je'

Toch wil Lonink benadrukken dat het om uitzonderingen gaat en dat hij ten alle tijden het zoveel mogelijk democratisch wil doen en in goed overleg. Verder roept hij kritische raadsleden op om met hem in gesprek te gaan. "Ik pas de bevoegdheden toe die de wet mij geeft. En wij treden niet buiten de wet. Ik zou adviseren: raadsleden als je bezwaren hebt, meld je en dan gaan we daarover praten."

Jan Lonink wil het antwoord op die oproep niet verder afwachten. Binnenkort organiseert hij online bijeenkomsten waar raadsleden met hem in gesprek kunnen gaan.