Corona-uitbraak bij Emergis in Kloetinge, zes medewerkers besmet

Emergis (foto: Omroep Zeeland)

Het gaat om de zogeheten High & Intensive Care-afdeling (HIC). Dat is een gesloten afdeling voor mensen vanaf 18 jaar met ernstige psychische en psychiatrische klachten. Er is ruimte voor 23 patiënten die elk een eigen slaapkamer hebben met wc en douche.

Meer medewerkers dan bewoners

Aangezien er 24 uur per dag meerdere medewerkers aanwezig moeten zijn, heeft de HIC meer medewerkers dan bewoners. Er werken zo'n vijftig mensen op deze gesloten afdeling. Of de zes besmettingen onder de medewerkers met elkaar in verband staan, of dat het puur toeval is dat deze medewerkers tegelijkertijd besmet zijn met het virus, moet nog blijken uit het bron- en contactonderzoek van de GGD.

In de tussentijd is de HIC uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Medewerkers die met de positief geteste collega's hebben samengewerkt en patiënten van de HIC die nu opgenomen zijn, worden getest zodra zij coronagerelateerde klachten vertonen. Zowel medewerkers als patiënten dragen bovendien mondkapjes.

Geen fysiek bezoek

Om het risico op een eventuele verspreiding te verminderen, kunnen patiënten tijdelijk geen fysiek bezoek ontvangen. Contact met de familie verloopt nu via bijvoorbeeld videobellen. Ook mogen patiënten niet op verlof uit de HIC. Dit geldt in ieder geval tot nader order van de GGD.

Nieuwe patiënten kunnen tijdens de quarantaineperiode niet op de HIC opgenomen worden. Als toch een opname nodig is, wordt uitgeweken naar andere afdelingen van Emergis, laat de instelling voor geestelijke gezondheidszorg weten.