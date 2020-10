Vanwege corona niet van deur tot deur met de collectebus; veel verenigingen lopen geld mis

Jaarlijks halen de collectanten zo'n 7.000 euro op. Dit bedrag wordt gebruikt om iets extra's te financieren. In 2020 zou het besteed worden aan het vervangen van een aantal oude kattenverblijven. Maar door corona is er een kink in de kabel gekomen en heeft het dierenasiel besloten om dit jaar niet te collecteren.

'Zuur'

"We hebben dit besluit genomen om de veiligheid van onze collectanten en de bewoners te waarborgen. Ondanks dat we er ons bewust van zijn dat we hierdoor veel geld mislopen. En dat is zuur", zegt Jonker-Klippel.

Het dierenasiel wil de kattenverblijven vervangen omdat ze verouderd zijn. "Ze zijn klein, donker en dieronvriendelijk. Echt niet meer van deze tijd. We hebben gelukkig al een aantal verblijven vervangen en je merkt dat de katten zich veel prettiger voelen. De verblijven zijn ruimtelijk, licht en kunnen naar gelang het aantal kittens, kleiner of groter worden gemaakt."

Toch inwoners bereiken

Het betekent overigens niet dat het asiel helemaal geen actie onderneemt de komende periode. "We willen toch proberen om in de maand oktober de inwoners op Schouwen-Duiveland te bereiken en we hopen dat alle dierenliefhebbers op het eiland het dierenasiel willen steunen."

Digitaal collecteren levert minder op dan wanneer je langs de deuren gaat." Cora Jonker-Klippel

Het asiel gaat nu via de site en social media een actie starten. Jonker denkt niet dat er net zoveel geld wordt ingezameld als met een collecte, maar ze hoopt het natuurlijk wel. "Alle giften zijn van harte welkom en we hopen dat we volgend jaar in een coronaloos tijdperk weer normaal kunnen collecteren en de kattenverblijven alsnog kunnen vervangen."

Digitaal collecteren niet rendabel

De laatste jaren is er ook de mogelijkheid om digitaal te collecteren. Vooral grote landelijke organisaties maken hier steeds meer gebruik van. Maar volgens Jonker is dat voor kleine verenigingen, instellingen en organisaties niet rendabel. "Er zijn kosten verbonden aan een digitale app en die kosten wegen niet op tegen de baten."

Ook het feit dat er toch nog veel oudere mensen zijn die geen affiniteit hebben met de digitale wereld of het moeilijk vinden om het te gebruiken, zorgt ervoor dat de opbrengst via een digitale collecte volgens Jonker veel lager is dan wanneer je als collectant van deur tot deur gaat.

'Iemand op de stoep die je kent'

Daarnaast is Jonker van mening dat wanneer je op de oude manier collecteert in een dorp het persoonlijke element erg belangrijk is. "Er staat iemand op de stoep die je meestal kent, dus ben je ook eerder bereid om iets te geven. Vooral wanneer diegene kan vertellen waar de opbrengst voor wordt gebruikt."

Een kitten in het dierenasiel Schouwen-Duiveland (foto: Dierenasiel Schouwen-Duiveland)

Ook Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM) in Serooskerke op Walcheren en Fanfare Accelerendo uit St. Annaland hebben besloten om dit jaar niet te collecteren. Normaal gesproken vindt de collectie plaats in april in samenwerking met de Anjeractie van het Prins Bernard Cultuurfonds, maar die ging niet door.

Voorzitter Marja Maas van EMM vindt het jammer dat de collecte werd afgeblazen. "Het Prins Bernardfonds bood nu wel een app aan, waarmee we via de mobiel digitaal konden collecteren. Maar daar hebben we nog geen kwart mee binnengehaald van de gebruikelijke 400 euro."

Onderhoud van instrumenten

Normaal gebruikt de muziekvereniging de opbrengst van de collecte voor onderhoud van de instrumenten, maar dat zetten ze nu op een lager pitje. "Gelukkig hebben we nog donateurs en zijn daar natuurlijk erg blij mee. Maar omdat we ook geen activiteiten konden doen tijdens de jaarmarkt in het dorp, waar we nieuwe donateurs weten te werven, worden de inkomsten op termijn minder."

Corona zorgt voor inkomstenderving bij dierenasiel Schouwen-Duiveland (foto: Omroep Zeeland)

Fanfare Accelerendo heeft dit jaar ook digitaal gecollecteerd en volgens voorzitter Jacco Goedgebuure is daar best wel wat op binnengekomen. "Maar het is goed mogelijk dat mensen dachten dat het om een uitzonderlijke situatie ging en dat we daarom zoveel hebben opgehaald. Ik denk namelijk dat er met een persoonlijke collecte op je dorp er over het algemeen toch meer binnenkomt."

'Weinig verlies'

Bovendien is er een geluk bij een ongeluk: de fanfare maakt ook minder kosten. "Wij hebben weinig verlies, want als je niet optreedt hoef je ook geen zaal te huren en heb je geen kosten. Dus tegenover minder inkomsten staan ook minder uitgaven."