Door SGP/ChristenUnie gewilde distributiepunt in Goes lijkt gedoemd te mislukken

Een distributiepunt in Goes zou ervoor moeten zorgen dat de binnenstad schoner bevoorraad wordt (foto: Omroep Zeeland)

"Van de 400 uitgevoerde ideeën op dit gebied in Europa zijn er nog maar twee over", zegt Walther Ploos van Amstel, lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer. "De plannen in Goes zien er wel goed uit, maar we zien vaak bij dit soort projecten dat er een slechtere service komt en dat het duurder wordt dan dat het was. Dan is het niet levensvatbaar en dat kan op voorhand nooit de bedoeling zijn."

Het idee komt van Johnny Lukasse, fractievoorzitter van de SGP/Christenunie, die graag zo'n distrubutiepunt wil voor Goes. "Het idee is om de bevoorradingsbedrijven dichter naar de binnenstad te halen zodat er minder uitstoot is."

Je kan je afvragen of het wel nodig is voor Goes, want zo'n grote binnenstad heeft toch ook niet? Lukasse ziet dat als een voordeel. "Des te makkelijk om het voor elkaar te krijgen. Heel de stad is in de afgelopen jaren aangepast. Er komen veel vrachtwagens en er is steeds meer pakketbezorging. Het zou mooi zijn als de dieselslurpende vrachtwagens kunnen worden vervangen door kleinere elektrische varianten."

Corona in Goes

Of een distributiepunt überhaupt nog nodig is in de toekomst is nog maar de vraag, want Goes staat hoog in de lijst van steden die het het zwaarst te verduren hebben gekregen door de corona-crisis. "Vooral ketens hebben het moeilijk. In Goes zijn veel lokale ondernemers en die worden minder getroffen. Maar het is te hopen dat ook die ketens het redden want die hebben een bepaalde aantrekkingskracht op de binnenstad."