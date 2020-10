Polman over kritiek raadsleden op rol veiligheidsregio: 'Ze hebben een punt'

Maar die situatie kan alleen veranderen als Den Haag daartoe besluit. "Ik vind dat het kabinet laat was met het aanpassen van de wet. Er moeten deugdelijke afspraken komen over de betrokkenheid van de Tweede Kamer, over de betrokkenheid van gemeenteraden. Als dat gebeurt, ben ik ervan overtuigd dat het draagvlak in de samenleving toeneemt."

Han Polman is in de eerste plaats commissaris van de Koning voor Zeeland. Zijn rol als voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur is een nevenactiviteit. De raad werd in 1960 in het leven geroepen. Vandaag de dag wordt de raad vooral gezien als een belangrijk adviesorgaan voor/van de regering en het parlement. Doel is om (ongevraagd) advies uit te brengen over het functioneren van de overheid.

Een rondgang langs Zeeuwse raadsleden leert dat de meningen verdeeld zijn over de huidige situatie. Door de beslissing vanuit Den Haag, vandaag exact 200 dagen geleden, worden besluiten inzake de coronacrisis genomen door de voorzitter van de veiligheidsregio. In Zeeland is dat burgemeester Jan Lonink van Terneuzen.

Kritiek terecht, 'maar'...

De kritiek is terecht al verbindt Polman daar wel een 'maar' aan. "Ze hebben een punt, dat moet ook want het is cruciaal. Ik zie ook dat Zeeland als Veiligheidsregio het goed heeft gedaan. Burgemeesters zijn goed betrokken en regelmatig zijn er informatiebrieven naar de gemeenteraden gestuurd. Maar de situatie en de langdurigheid van deze crisis en de invloed die dat heeft op allerlei processen dat vraagt aan de voorkant grotere betrokkenheid van gemeenteraden en dat wordt hopelijk in die nieuwe wet mogelijk gemaakt."

Hoewel volgens Polman de coronabestrijding het afgelopen half jaar in Zeeland, onder regie van de veiligheidsregio, goed is verlopen, kijkt de voorzitter van de Raad voor het Openbaar Bestuur wel uit naar de aankomende zogenoemde coronawet. Gisteren werd daarover een akkoord bereikt.

Raadsleden betrekken niet verplicht

Het is nog onduidelijk of die wet ook daadwerkelijk vooruitgang betekent voor gemeenteraadsleden. Eerder uitte de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) nog kritiek op de concept-wet omdat een burgemeester niet de verplichting heeft om raadsleden zo goed mogelijk bij het besluitvormingsproces te betrekken.

Tweede Kamerleden hadden ook kritiek. Zij wilden ook meer inbreng hebben. Die hebben ze nu gekregen. Binnenkort stuurt minister De Jonge de volledige wet(tekst) naar de Kamer. Dan moet ook duidelijk worden of de VNG daarin tegemoet is gekomen.

Wens raadsleden voorlopig niet ingewilligd

Die kans lijkt overigens klein. Eerder deze week gaf premier Rutte nog aan dat de Veiligheidsregio's nog altijd aan zet zijn en dat zij per regio maatregelen al dan niet toepassen. Daarmee lijkt de wens van raadsleden voorlopig niet te kunnen worden ingewilligd.

