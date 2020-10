's Heeren Loo sluit twee dagbestedingen, 'zijn verliesgevend'

Lunchroom Dustoch! en wasserij De Zeepbel sluiten de deuren (foto: Google streetview)

Volgens een woordvoerder van 's Heeren Loo moet de zorggroep, die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, harde keuzes maken om weer financieel gezond te worden. De zorggroep nam vorig jaar Arduin over, die in de financiële problemen terecht was gekomen.

"'s Heeren Loo heeft de verantwoordelijkheid om het verlies tot nul terug te brengen", aldus de woordvoerder. Daarbij wordt als eerste gekeken naar het afstoten of sluiten van verliesgevende zaken. De lunchroom en wasserij waren niet kostendekkend te maken.

Zestien cliënten

In de lunchroom werken in totaal dertien cliënten die een of meerdere diensten per week werken. Per dag zijn er zes cliënten nodig om de zaak draaiende te houden. Zij werken onder begeleiding van twee begeleiders. Voor de aanwezigheid van cliënten krijgt 's Heeren Loo een vergoeding. Daarvan wordt de begeleiding betaald en gaat een deel naar de huur van het pand.

"Maar om het kostendekkend te maken, zouden we zestien cliënten per dag in moeten zetten", verklaart woordvoerder Marloes Lelieveld. "En dat is niet haalbaar in het kleine pand."

Te moeilijk

De wasserij sluit om dezelfde reden als de lunchroom. "Plus, daar bleek dat de dagbesteding niet helemaal aansloot op de wensen van de cliënten." Het werk werd door sommigen als te moeilijk ervaren. "En wat wij willen is dat een cliënt beter wordt van de dagbesteding. Dat was hier niet het geval."

Wanneer lunchroom Dustoch! en wasserij De Zeepbel de deuren sluiten is niet bekend en is afhankelijk van de snelheid waarmee cliënten en medewerkers andere dagbesteding of werk binnen 's Heeren Loo hebben. Hierover voert 's Heeren Loo met iedere cliënt en medewerker aparte gesprekken.