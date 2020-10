Aantal nieuwe besmettingen daalt weer onder de signaalwaarde

Impressie van het coronavirus (foto: Omroep Zeeland)

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeenten Borsele, Goes, Hulst en Terneuzen. Daar is bij vier inwoners met een coronatest vastgesteld dat ze besmet zijn met het virus. In de gemeente Tholen werden drie besmettingen vastgesteld en in Schouwen-Duiveland waren het er twee. In de gemeenten Kapelle, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Veere en Vlissingen kwamen er de afgelopen 24 uur geen nieuwe meldingen bij.

Er zijn de afgelopen 24 uur geen patiënten uit Zeeland in het ziekenhuis opgenomen vanwege ernstige coronaklachten. Ook zijn er vanuit onze provincie geen overlijdens gemeld van mensen met een bevestigde coronabesmetting. Over de afgelopen zeven dagen gemeten ligt de gemiddelde toename in Zeeland op 16,6 besmettingen per dag.

Landelijk boven driedubbele van signaalwaarde

In het hele land nam het aantal besmettingen wel flink toe. Sinds gisteren zijn er in ons land 3.825 nieuwe besmettingen geregistreerd, tegen 3.263 een dag eerder. Daarmee ligt het landelijke aantal besmettingen per dag inmiddels boven het driedubbele van de signaalwaarde.