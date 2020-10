Zeeuwse vissers krijgen waardering voor het opvissen van in totaal 82.000 kilo afval

Hoeveel kilo van de ARM46 kwam? "Ik denk dat wij per week toch wel honderd kilo aan zwerfafval meenemen", zegt schipper Henry Caljouw. Wat er in zijn netten zit, ligt aan de plek waar hij vist. "Vissen we wat meer onder de kust, dan is het meer zwerfafval van het strand. Denk aan een zonnebrilletje of een slippertje. Vis je meer in de vaarroute dan is het ook wel eens een accu, oliefilter of andere dingen afkomstig van schepen."

'Een kleine moeite'

Vroeger, een generatie geleden, werd opgevist afval doodleuk weer overboord gezet. Tegenwoordig gebeurt dat niet meer zo vaak, denkt Caljouw. De afval meenemen is in principe niet moeilijk. "Je moet het van tussen de vis rapen, dat is een kleine moeite", zegt Caljouw. Daarna moet het een plek aan boord krijgen. Dat is iets lastiger: "Wij hebben niet zo'n groot schip, als het slecht weer is, rammelt het alle kanten op."

Dit jaar werd er meer afval door de vissers vanuit Vlissingen opgevist dan vorig jaar, maar dat komt onder meer doordat het project vorig jaar pas in april startte. Projectleider Joris Jan Midavaine van Fishing for Litter houdt een dubbel gevoel aan de 82.760 kilo afval uit 2019. "Het is natuurlijk fantastisch dat de vissers vanuit Vlissingen zo veel afval hebben opgehaald in één jaar. Daarmee is de Noordzee schoner geworden, maar daarmee wordt ook duidelijk dat de Noordzee bevuild is. Er ligt nog werk."

Minder afval op zee

Landelijk is in 2019 door 137 vissers uit dertien havens zelfs 558.325 kilo opgehaald en in 2020 lijkt de teller tot nu toe niet veel achter te blijven op die hoeveelheid. Toch hebben vissers het idee dat de hoeveelheid afval op zee minder wordt, beaamt ook visser Caljouw. "We hebben het idee dat we minder afval opvissen, dat de zee echt schoner wordt."

Caljouw is blij met die ontwikkeling. "Het is een heel goed teken. Voor ons ook fijn, wij zitten ook niet op afval tussen de vis te wachten. En het is beter voor een gezonde Noordzee."