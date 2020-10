Geen Kustmarathon, wel vlaggen in Zoutelande

Het organisatiecomité heeft eind juni al besloten om deze editie te cancelen. "Rekening houdend met de veiligheid van de deelnemers, vrijwilligers en publiek leek het ons verstandig om het evenement vroegtijdig te annuleren. En kijkend naar de maatregelen die het kabinet afgelopen week heeft genomen is het achteraf een goede beslissing geweest", zegt Morien Janse van de Kustmarathon.

Het voelt onwerkelijk

Ondanks dat Janse achter het besluit staat vindt ze het nog steeds onwerkelijk. "Het is heel vreemd dat we nu in een lege, kale Langstraat staan, waar het normaal gesproken nu een drukte van belang is. Waar een feesttent staat, dranghekken, een berg met zand en waar iedereen bezig is met de laatste voorbereidingen. Het voelt onrealistisch."

Het evenement duurt drie dagen en het was dus alles of niets." Morien Janse - comité Kustmarathon Zeeland

Het organisatiecomité heeft er bewust voor gekozen het hele weekend niet door te laten gaan. Janse: "Er was een optie om een aantal onderdelen te schrappen, maar daar hebben we uiteindelijk niet voor gekozen. Het gaat niet alleen om de marathon, maar ook om de andere vijf activiteiten. Het evenement duurt drie dagen en het was dus alles of niets." Ook is er gekeken naar een ander weekend, maar vanwege de traditie van het eerste weekend in oktober en het feit dat het moeilijk was om een ander weekend te vinden, heeft de organisatie besloten om het een jaar door te schuiven.

Wandelaars tijdens de Kustmarathon in voorgaande editie (foto: Omroep Zeeland)

Janse begrijpt dat er morgen een aantal mensen is, die de marathon toch gaat lopen. "De meeste atleten trainen met een doel, dus ik begrijp dat je, wanneer je hard hebt getraind voor deze kustmarathon, hem ook wilt lopen. Daarnaast hebben wij als organisatie hier ook niets over te zeggen. Het is een openbaar parcours en iedereen loopt op eigen gelegenheid."

Rustig in de Langstraat

Maar omdat de organisatie al een aantal weken op de hoogte was van dit initiatief, was er nog meer reden om de vlaggen op te hangen. "Als je dan bijna 42 kilometer hebt gelopen kom je in ieder geval een aantal vlaggen tegen op weg naar de finish. Want ik ga ervan uit dat het verder in Zoutelande en de Langstraat erg rustig zal zijn."