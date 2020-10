Einde aan getouwtrek over Scheepswerf Reimerswaal dankzij akkoord over werktijden

Scheepswerf Reimerswaal - archief (foto: Omroep Zeeland)

Twee omwonenden hadden klachten ingediend over geluidsoverlast, met name in de nachtelijke uren. Een van de twee klagers had eerder al de klacht ingetrokken. De nieuwe eigenaar van de werf heeft nu in overleg met de enige overgebleven bezwaarmaker besloten om de werktijden aan te passen, waardoor nu ook die laatste klachten van tafel zijn.

Werktijden

Het komt het erop neer dat er doordeweeks bij de werf wordt gewerkt tot 19.30 uur en op zaterdag tot 13.00 uur. Incidenteel kan er doordeweeks langer worden doorgewerkt. Dan wordt 21.45 uur als eindtijd aangehouden. Verder gaat het aantal dagen dat er langer wordt doorgewerkt omlaag van twintig naar zestien keer per jaar.

In het bestemmingsplan waren de werktijden eerder al teruggebracht door de gemeente, tot chagrijn van de vorige eigenaar. Die noemde het besluit van de gemeente 'achterbaks'.

Nu een akkoord

Maar ook die werktijden in het bestemmingsplan waren ruimer dan de tijden waarover de nieuwe eigenaar en de omwonende nu een akkoord hebben bereikt. Zo mocht er volgens dat aangepaste bestemmingsplan op zaterdag tot 16.30 uur worden gewerkt. En incidenteel mocht er op doordeweekse dagen en op zaterdag worden doorgewerkt tot 01.30 uur 's nachts.

Dat mag dus allemaal niet meer. Wel mag in de nieuwe werktijden incidenteel op doordeweekse dagen of op zaterdag op de vroege ochtend extra gewerkt worden, van 05.45 tot 07.00 uur.

Einde aan juridisch steekspel

Met dit akkoord komt er een einde aan een juridisch steekspel dat jarenlang voortsleepte en zelfs is opgelopen tot de hoogste rechter van Nederland: de Raad van State. Die stelde de omwonenden in het gelijk, waardoor alle besluiten van de gemeenten Reimerswaal en Kapelle over de werf werden vernietigd en er een nieuw bestemmingsplan moest komen. De gemeente Kapelle is er ook bij betrokken, omdat een deel van de werf op het gebied van die gemeente ligt.

Voorbereidingen voor verhuizing Scheepswerf Reimerswaal (foto: Omroep Zeeland)

Eerder al heeft de vorige eigenaar vanwege de klachten van omwonenden een deel van de activiteiten van de werf verplaatst naar Vlissingen-Oost. Op de locatie in Hansweerts werd alleen nog maar aan kleine schepen gewerkt.

Tot een goed einde gebracht

Kaai 85 BV, gevestigd in Kruiningen, werd de nieuwe eigenaar. Hen is het dus gelukt om in overleg met de advocaat van de omwonende tot een zogeheten minnelijke regeling te komen. Zowel de omwonende als Kaai 85 BV laten weten dat hiermee een langslepend geschil over de scheepswerf tot een goed einde is gebracht.

