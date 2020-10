Meeste middelbare scholen adviseren mondkapje, maar verplichten (nog) niet (foto: Omroep Zeeland)

Zo doet het Calvijn College een dringend beroep op alle medewerkers, leerlingen en ouders om het advies op te volgen. Zo wil de school de verspreiding van het coronavirus tegengaan. De school houdt de komende weken de boel nauwlettend in de gaten en beoordeelt vervolgens of er misschien toch over moet worden gegaan op een verplichting, mocht het advies te weinig worden opgevolgd.

Ook Scholengroep Pontes met locaties in Goes en Zierikzee houdt eerst het dringende advies aan, maar sluit niet uit dat het dragen van een mondkapje een verplichting wordt. Maar daar zou dan eerst nog de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) goedkeuring voor moeten geven. De school gaat het dragen van een mondkapje ook actief stimuleren.

De Christelijke Scholengemeenschap Walcheren (CSW) adviseert het gebruik van duurzame mondkapjes in alle 'verkeers- en pauzeruimten' van hun schoolgebouwen in Middelburg en Vlissingen. Dat laten ze weten in een brief naar de ouders van leerlingen. Het blijft bij een advies omdat de school vindt dat er in Zeeland in verhouding tot grote delen van het land betrekkelijk weinig besmettingen zijn. Op de school zijn in de afgelopen weken vier leerlingen positief op corona getest. Een docent raakte in de zomervakantie besmet.

Geen wettelijke grondslag

Een andere belangrijke overweging is volgens de school dat er geen wettelijke grondslag is voor een verplichting. Toch was een mondkapje wel al verplicht bij praktijkvakken en practica, omdat daar de anderhalve meter afstand niet kan worden gerealiseerd.

Alleen in Zeeuws-Vlaanderen geldt een mondkapjesplicht op middelbare scholen (foto: Omroep Zeeland)

Bij de Mondia Scholengroep, waar Nehalennia in Middelburg en het Scheldemond College in Vlissingen onder vallen, blijft het ook bij een dringend advies. Toch gaat de school wel een stapje verder. Leerlingen zullen erop worden aangesproken wanneer ze geen mondkapje dragen. De school adviseert het dragen van mondkapjes in gangen, toiletten en kantines maar zullen de kapjes zelf niet gaan verspreiden. Dit omdat het voor school 'letterlijk onbetaalbaar' is om zoveel mondkapjes aan te schaffen.

Het Isaac Beeckman in Kapelle houdt het ook bij een advies. De school geeft aan dat de bewegingen in het gebouw beperkt zijn omdat lessen langer duren, 85 minuten, en de school kleinere klassen kent.

Wel een verplichting in Zeeuws-Vlaanderen

Op het Lodewijk College in Terneuzen, het Zwin College in Oostburg en het Reynaertcollege in Hulst geldt een mondkapjesplicht. De mondkapjes moeten op in de aula en gangen van de scholen. In de klas mogen ze wel af. Op het Lodewijk College, locatie Zeldenrustlaan, gold al langer een mondkapjesplicht.

