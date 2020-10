Uitgezette stekelroggen moeten de weg banen voor terugkeer van de vleet

De stekelrog komt van nature voor in de Noordzee bij Nederland en België, maar door overbevissing is de soort vrijwel verdwenen. Op initiatief van het Wereld Natuur Fonds (WNF) is een project opgezet om de vissen te kweken, uit te zetten en met behulp van zenders te blijven volgen.

"Er zit een heel verhaal achter", zegt Gijs van Zonneveld van ARK natuurontwikkeling. "We kijken op deze manier hoe we haaien en roggen weer terug kunnen krijgen in de Noordzee. Met deze vissen verzamelen we informatie over de kweek, het uitzetten en de overlevingskansen van de vissen."

De vleet

Met als uiteindelijke doel het terugbrengen van de vleet in de Noordzee. De vleet behoort biologisch gezien tot dezelfde familie als de stekelrog, maar is een stuk groter. "Die zit niet meer in de Nederlandse wateren, en dat is heel jammer", zegt Van Zonneveld. "Het is een prachtige roofvis met een spanwijdte van wel twee meter. De informatie die we nu verzamelen, gaan we later gebruiken om de vleet weer uit te zetten in de Noordzee."

Een van de uitgezette roggen kiest het ruime sop (foto: Omroep Zeeland)

De vissen werden naar het water gedragen door jeugdleden van het Wereld Natuur Fonds, de Rangers. Zoals Yanthe en Savine. "Ze zaten in een kist en die hebben we getild", zeggen ze. "Er zaten drie vissen in en die hebben we Klaasje, Jantje en Pietje genoemd. We hebben ze ook nog uitgezwaaid en een goede reis gewenst."

De roggen die vandaag zij uitgezet, zijn voorzien van zenders. De onderzoekers kunnen de vissen hierdoor volgen en zien of ze nog leven. Dat kan doordat er aan de boeien in de Westerschelde en het Belgische deel van de Noordzee antennes hangen die de signalen van de zenders opvangen.

Een van de stekelroggen - met zender - die zijn uitgezet in de Westerschelde (foto: Omroep Zeeland)

In totaal zijn er sinds 2018 bijna 400 opgekweekte stekelroggen uitgezet in het wild. Van de tachtig roggen die uitgerust zijn met een zender zijn tot op heden duizenden meldingen binnengekomen. Zo'n 95 procent van de uitgezette roggen overleefd.

Ook haaien

De afgelopen jaren zijn al vaker stekelroggen uitgezet in de Westerschelde. In 2017 zijn er in de Oosterschelde naast roggen ook haaien uitgezet. Het WNF wil graag weten of haaien in een laboratorium kunnen worden gekweekt en vervolgens succesvol kunnen worden uitgezet.