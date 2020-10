Kloetinge gaat kansloos onderuit bij Heinenoord

Tim de Winter in een kopduel met een speler van Heienoord (foto: Ron Quinten)

In een regenachtig Heinenoord begon Kloetinge slordig aan de eerste helft. Weinig kansen aan beide kanten, maar het was toch de thuisploeg dat op voorsprong kwam. Joe Nyero zette Heinenoord op 1-0. Kloetinge kreeg in het vervolg van de eerste helft wel meer kansen. De grootste kwam van de voet van Jeremy Huibregtse. Hij schoot de bal, na een fout in de verdediging, maar net voorlangs.

Na de rust was het spel van Kloetinge niet veel beter dan in de eerste helft. Het was erg slordig en creeërde weinig kansen. De miserie werd groter toen Thijs van den Dries in zijn eigen zestienmeter gebied de bal tegen zijn hand kreeg. De bal ging op de stip en die werd feilloos raak geschoten door Larbi El Harouchi. In de slotminuten werd de middag nog erger voor Kloetinge toen Dejan de Feiter zijn ploeg naar een 3-0 eindstand hielp.

Scoreverloop

1-0 Joe Nyero (32)

2-0 Larbi El Harouchi (66/pen)

3-0 Dejan de Feiter (88)

Opstelling Kloetinge

Mitchell Braafhart, Klaas van Hecke, Huub Wolters, Jeroen de Jonge, Jop Dekker (Mart de Kroo/62), Valentijn van Keulen (Roy Mulder/46), Thijs van den Dries, Tim de Winter, Jefry Dijkstra (Ramon Janson/74), Sylvio Hage, Jeremy Hubregtse