Hoek in doelpuntenregen onderuit tegen Ajax

Hoek-trainer Lieven Gevaert (foto: Orange Pictures)

Hoek begon aardig aan de wedstrijd en kreeg enkele kansen. Via Jonathan Constansia bijvoorbeeld, hij werd neergehaald. De aansluitende vrije trap van Rik Impens ging ver naast het doel. Diezelfde Impens scoorde ruim vijf minuten later wel de openingstreffer uit een penalty, die was toegekend omdat Steve Schalkwijk ten val werd gebracht.

Hoek was in deze fase van de wedstrijd de bovenliggende partij. Maar Ajax werd sterker en dat resulteerde in de gelijkmaker door Ricardo Fransberg net voorbij de helft van de eerste helft.



Daarna ging het snel, want vier minuten later kwam Ajax op voorsprong door een doelpunt van Sercan Yilmaz. Hij schoot van een meter of twintig laag in de hoek.

Het werd nog erger voor Hoek, dat kort voor rust op een 1-3 achterstand kwam. Het was Ricardo Fransberg met zijn tweede treffer van de middag. Hij scoorde uit een strafschop, die was toegekend na een handbal van Niels De Pauw.

Vijf tegengoals



De tweede helft begon met enkele kansen voor Hoek, maar de bal wilde er niet in. Nadat trainer Lieven Gevaert twee keer had gewisseld kreeg Hoek twee corners achter elkaar, maar ook daaruit wist Hoek geen succes te boeken.

Hoek oogde machteloos in de poging om de aansluitingstreffer te bewerkstelligen. Het was dan ook Ajax dat doorging en de 1-4 aantekende door Stefan Smal. Daarmee was de wedstrijd beslist in het voordeel van de Amsterdammers, die met Dico Koppers een oud-profvoetballer in de gelederen had. Hij speelde centraal in de verdediging.

De malaise bij Hoek was compleet toen een kwartier voor tijd Ricardo Fransberg zijn hattrick realiseerde door Ajax op een 1-5 voorsprong te zetten.

Hoek wist middels Fabian Wilson en invaller Kyle Doesburg in de laatste tien minuten de stand nog iets draaglijker te maken door voor de 3-5 eindstand te zorgen.

Twaalfde

In de stand van de Derde Divisie bezet Hoek nu de twaalfde plaats met vijf punten uit vijf wedstrijden.

Scoreverloop

1-0 Rik Impens (18/pen)

1-1 Ricardo Fransberg (34)

1-2 Sercan Yilmaz (38)

1-3 Ricardo Fransberg (43/pen)

1-4 Stefan Smal (71)

1-5 Ricardo Fransberg (75)

2-5 Fabian Wilson (84)

3-5 Kyle Doesburg (90+1)

Opstelling Hoek

Griffin de Vroe, Fabian Wilson, Alexander Embrechts, Niels De Pauw (Roycel James/72), Karim Bannani, Reguillo Vandepitte, Rik Impens, Jonathan Constansia, Ruben de Jager, Steve Schalkwijk (Kyle Doesburg/60), Giovanni Delannoy (Steven Smulder/60)