GOES verliest bij Sparta Nijkerk na afgekeurde gelijkmaker

Bij GOES keerde spits Siebe Schets terug in de basisopstelling waardoor Huib van Hecke naar de bank werd verwezen. Sven Mbikulu ontbrak met hamstringklachten.

De Kok raakt de paal

Sparta Nijkerk ging aanvallend van start en kreeg een paar goede kansen, waaronder een grote mogelijkheid na een half uur spelen. Van der Wal passeerde keeper Meulmeester maar Ralph de Kok bracht redding op de lijn. Iets meer dan vijf minuten later was het diezelfde Ralph de Kok die opstoomde en het Nijkerkse doel onder vuur nam. Het schot belandde op de paal en de thuisploeg kwam met de schrik vrij.

Voor GOES bleven de mogelijkheden in de eerste helft beperkt, Sparta Nijkerk kwam vlak voor rust opnieuw enkele centimeters tekort voor een treffer; een inzet van Makizodila werd opnieuw op de lijn tegengehouden.

Siebe Schets bleef na rust achter in kleedkamer nadat hij toch niet helemaal fit bleek, Van Hecke verving hem. In het eerste kwartier van de tweede helft was GOES de betere ploeg, maar toch kreeg het de deksel op de neus; invaller Bryan Burgerhout scoorde uit een rebound.

Buitenspel

GOES bleef zoeken naar de treffer maar kwam niet tot grote kansen, tot de 83e minuut. Rechtsback Jelle Klap schoot op doel en zag zijn schot gepareerd worden door doelman Beukers, waarna de bal binnengewerkt werd door Remon de Vlieger.

Scheidsrechter Shrukula keurde de treffer echter af wegens buitenspel. De slotminuten leverden geen kansen meer op; Sparta Nijkerk speelde de wedstrijd geroutineerd uit en stuurt GOES zonder punten naar huis.

GOES is de enige ploeg die dit seizoen nog geen punten haalde in de Derde Divisie en staat dus op de laatste plaats in de ranglijst.

Scoreverloop

1-0 Bryan Burgerhout (60)

Opstelling GOES

Brian Meulmeester, Jelle Klap, Stefan de Bert, Ralph de Kok (Jesse Bank/83), Rico van Nielen, Soufiane El-Ouazzani (Hakan Basagac/74), Ruben Hollemans, Frances Kabwe Manengela, Remon de Vlieger, Siebe Schets (Huib van Hecke/46), Thomas de Rijke