'Voor de cliënten voelt het alsof ze ontslagen worden'

"De cliënten zijn sinds ze het donderdagochtend te horen kregen in een diep tranendal", omschrijft begeleider Rob Zwigtman de sfeer in de lunchroom en cadeauwinkel. "Ze voelen het echt als een soort ontslag en dat ze nu op zoek moeten naar een nieuwe baan." Toch wordt iedere klant die de winkel bezoekt nog op een grote glimlacht getrakteerd.

Waarom sluit 's Heeren Loo deze locaties? Volgens een woordvoerder van 's Heeren Loo moet de zorggroep, die mensen met een verstandelijke beperking ondersteunt, harde keuzes maken om weer financieel gezond te worden. De zorggroep nam vorig jaar Arduin over, die in de financiële problemen terecht was gekomen en heeft de verantwoordelijkheid om het verlies tot nul terug te brengen, aldus de woordvoerder. Daarbij wordt als eerste gekeken naar het afstoten of sluiten van verliesgevende zaken. De lunchroom en wasserij waren niet kostendekkend te maken.

"Ik vind m'n werk superleuk", zegt Ruben Luiten die sinds een klein jaar bij Dustoch werkt. "Ik ben heel sociaal, dus het contact met klanten is leuk. Maar eigenlijk doe ik alles graag, vandaag sta ik in de afwas." Even glundert hij. "Ik had hier graag langer gewerkt." Zijn collega's gaat hij het meest missen als de locatie straks dichtgaat. "We kunnen onderling goed met elkaar overweg."

Ruben Luiten heeft het prima naar zijn zin in DusToch (foto: Omroep Zeeland)

Wanneer de locatie dichtgaat, is nog niet duidelijk. Zwigtman: "Er is een verhuisprotocol. Dat stelt dat we zestien weken de tijd hebben om dit in goede banen te leiden en de cliënten naar een andere dagbesteding te kunnen begeleiden."

Petitie

Inmiddels is in Middelburg een petitie gestart om het sluiten van de lunchroom tegen te gaan. Die was zaterdagmiddag zo'n duizend keer ondertekend. De petitie geeft de cliënten hoop. "Voor mij is het een poort die op een kier staat", zegt Martin van Croonenburg. "Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe optimistischer ik ben dat we toch nog verder kunnen gaan."

Zwigtman ziet het als een hart onder de riem. "Misschien helpt het nog mee, misschien niet. We voelen ons in ieder geval gesteund door de mensen die de petitie ondertekenen." Een woordvoerder van 's Heeren Loo noemt de petitie hartverwarmend. "Mooi om te zien dat mensen zo begaan zijn met Dustoch." 's Heeren Loo zou graag in contact komen met de initiatiefnemers.