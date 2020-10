Kustmarathon of niet, tientallen atleten lopen 'm toch

De vraag van te voren was: hoe doe je dat, lopen met een groep atleten en toch de coronaregels in acht nemen? Lopers uit de groep van Jan de Wilde startten zaterdag om 10.00 uur stipt vanaf de Burghsering in Burgh-Haamstede. Bij het verzamelen lukte het niet iedereen de anderhalve meter afstand te bewaren maar dat was volgens De Wilde 'vanwege de regen'. Tijdens de 'training' -er was immers geen echte wedstrijd- zouden ze zich er beter aan houden, en dat gebeurde ook.

Bij Westkapelle werd het even wat zwaarder voor de lopers van de officieuze Kustmarathon (foto: Omroep Zeeland)

Het weer was niet al te best maar volgens de meeste atleten was het zaterdag ideaal weer om de Kustmarathon te lopen. ''Regen betekent veel zuurstof in de lucht'', verklaart een loper. ''En met die wind blijft het lekker koel'', vult een ander aan.

Geen PR

De hardlopers deden het zaterdag rustig aan. Ze zagen het echt als training. Ook een stel dat na zo'n 26 kilometer nog redelijk fris van het strand de Duinweg in Oostkapelle op loopt. ''Mijn vrouw en ik komen hier om te genieten'', vertelt de man. ''We bekijken rustig het uitzicht en hoeven geen PR (persoonlijk record, red.) te lopen. Nee, het is gewoon genieten hier.''

Misschien wel het zwaarste stuk in de Kustmarathon: bij de Duinweg naar boven (foto: Omroep Zeeland)

Ook andere lopers nemen de zware helling op de Duinweg redelijk makkelijk. ''Het is vanaf hier ook niet meer zo ver, maar 16 kilometer'', legt een loopster uit. Voor marathonlopers is dat misschien niet zo ver maar in de duinen in Westkapelle is het nog even afzien. Uiteindelijk komen de tientallen lopers in Zoutelande aan en gaan daar over de finish. Niet met alle toeters en bellen maar een streep die altijd de finish van de Kustmarathon aangeeft.