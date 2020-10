In ZeeDoc vandaag Opgeven? Amme nooit nie! een documentaire over de Kustmarathon

Het kustmarathoncomité in 2018, het jaar dat Lein en Lenie Lievense afscheid namen (foto: Kustmarathon Zeeland)

In Zoutelande staat elk eerste weekend van oktober in het teken van de Kustmarathon. Vrijdagmiddag beginnen de ladies met hun eerste afstanden, op zaterdagochtend de MTB-ers, de kinderen lopen daarna de mini-runs en de hardlopers starten normaliter om 12.00 uur in Burgh-Haamstede. En op zondag lopen de duizenden wandelaars het marathonparcours. In de documentaire Ogeven? Amme nooit nie worden Lein en Lenie Lievense gevolgd die samen met het marathoncomité en vele vrijwilligers al vanaf 2003 een kustmarathonweekend organiseren.

Wandelaars Kustmarathon op de Oosterscheldekering (foto: Omroep Zeeland)

Het organiseren van een marathon is geen kleinigheid. Het kustmarathoncomité, dat bestaat uit zo'n tien vrijwilligers, komt het hele jaar op gezette tijden bij elkaar om de Kustmarathon zo goed mogelijk te laten verlopen. Vergunningen moeten elk jaar opnieuw worden aangevraagd, sponsoren moeten te vriend gehouden worden, de social media moet op orde zijn. De deelnemers moeten op de hoogte gehouden worden. Vrijwilligers moeten weten waar ze moeten zijn en wat hun taak is, startnummers moeten worden verstuurd. De T-shirts en de medailles moeten worden besteld, de website moet worden bijgehouden, het parcours moet nagelopen worden. de opbouwploeg en de opruimploeg moet weten wat er gedaan moet worden .... en dat is nog maar een greep uit het draaiboek van de kustmarathon.

In 2018 besloot Omroep Zeeland de organisatie van dit Zeeuwse sportevenement een jaar lang te volgen. Om eens te kunnen laten zien wat er allemaal moet gebeuren om zo'n groot sportevenement te organiseren. En hoe bijzonder het is, dat dit evenement zo'n grote groep aan trouwe vrijwilligers om zich heen heeft verzameld, die de kustmarathon een warm hart toe dragen.

Een beeld uit de documentaire: Lein en Lenie Lievense bij de finish van dochter Angela (foto: Omroep Zeeland)

De eerste draaidag was de dag NA de kustmarathon van 2017. Een grijze ochtend. In Zoutelande waren de resten van het weekend nog duidelijk zichtbaar. Het comité aangevuld met extra vrijwilligers, startten die dag vroeg om Zoutelande weer spic en span op te leveren.

Voor Lenie Lievense was het gefilmd worden wennen, maar door de klik met de ploeg was dat snel verdwenen. Deze weken zijn voor haar emotioneel omdat het gemis van Lein wordt versterkt. "Het zou natuurlijk in eerste instantie een andere documentaire worden. Maar toen Lein ziek werd was dat helemaal anders. Lein vond het prima dat de makers doorgingen met de docu, ik stond eigenlijk altijd wat aan de zijlijn. Het eindresultaat vind ik een mooi eerbetoon." Lein overleed begin 2019.

Luister hier naar het gesprek van Elias den Hollander met Lenie Lievense:

Lenie Lievense: De kustmarathon had en heeft voor heel veel mensen impact

De documentaire wordt uitgezonden om 12.00 uur, 16.00 uur, 20.30 uur en 22.00 uur en is via onze website terug te kijken.