Vlissingse wijk heeft last van muizenplaag: 'Ze lopen 's nachts over me heen'

"We hebben bijna allemaal last van de diertjes. Er wonen hier ook veel oude mensen dus ik maak me echt zorgen over ieders gezondheid." Hendrickx startte een Facebookgroep waar ze 500 reacties met klachten van ongedierte op binnenkreeg. "De ongediertebestrijding is al meerdere keren bij mij en mijn buren geweest, maar tevergeefs", zegt ze.

Renovatie van de Rooie Buurt

In 2016 zijn de huurwoningen van de Rooie Buurt gerenoveerd. De renovatie was in 2017 officieel afgerond, maar bewoners van de sociale huurwoningen waren er niet allemaal even blij mee. De woningen zouden verzakt zijn geraakt waardoor gaten en kieren ontstonden en ook zat er vocht en schimmel onder de nieuwe vloeren, volgens de bewoners.

Gaten in de muur

"Die scheuren, gaten en kieren zitten er nog steeds", vertelt Hendrickx. "Ik had een klimop aan mijn buitenmuur, die hebben we weggehaald en toen zag ik pas hoe groot de gaten in de muur waren. Door sommige kon ik mijn hele vuist heen steken. Ik snap heel goed dat dat ongedierte daar doorheen kruipt en zich tussen de wanden verstopt."

Bewoners van Vlissingen vinden muizen in hun huizen. (foto: Helena, muizen- en rattenplaag Vlissingen FB pagina)

De meeste woningen in de Rooie Buurt van Vlissingen zijn van woningbouwvereniging L'escaut. Bewoners moeten overlast melden bij de gemeente Vlissingen, die geeft het weer door aan de woningbouwvereniging die de ongediertebestrijding inschakelt.

Woningbouw heeft geen klacht gehad

L'escaut vindt het jammer dat Hendrickx nog steeds klachten ervaart van muizen. Volgens L'escaut heeft Hendrickx bij de woningbouwvereniging sinds februari geen klacht meer ingediend. "Als wij klachten binnenkrijgen, gaan wij uiteraard samen met de gemeente en ongediertebestrijding kijken welke maatregelen we kunnen treffen om het probleem op te lossen."

Volgens de woordvoerder van L'escaut heeft Hendrickx meerdere keren bezoek gehad. "We hebben gaten aan de buitenkant van de woning dichtgemaakt, gaten bij het aanrechtblok dichtgemaakt en de klimop aan de zijkant van het huis verwijderd. Vervolgens hebben we nacontroles gedaan en met Helena afgesproken, dat ze met nieuwe klachten direct contact opneemt."

'Strontbeu'

"Ik heb geen klachten meer ingediend na februari, omdat ik van alle kanten tegengewerkt word", vertelt Hendrickx. "Ik heb niet het gevoel dat de woningbouwvereniging en de gemeente Vlissingen het probleem serieus nemen. De gemeente zegt dat er geen bouwkundige problemen zijn aan de woningen, waardoor het ongedierte binnenkomt. Maar ik verzin dit toch niet? Ik ben het strontbeu. Daarom heb ik niet opnieuw contact gezocht."

Overlast steeds erger

Volgens ongediertebestrijder Peter Traas wordt de muizen-, en rattenoverlast overal in Zeeland erger. "Het wordt slecht weer, dus de diertjes willen naar binnen. Er is minder bestrijding, er wordt door bezuinigingen minder geveegd in straten en onkruid wordt niet meer bestreden met gif. Voor het ongedierte wordt de omgeving steeds aantrekkelijker", legt Traas uit.

Je kan niet alleen bestrijden, je zult ook wat aan de woningen moeten doen." Ongediertebestrijder Rudi Marinissen

Rudi Marinissen, van ongediertebestrijding Vlissingen beaamt de klachten van Hendrickx. "Ik krijg dagelijks klachten binnen over muizen- en rattenoverlast in de Rooie Buurt", vertelt hij. "In Vlissingen zijn heel veel bouwwerkzaamheden. Het gras heeft daar twaalf jaar tot aan je knieën gestaan. Nu gaat de gemeente daar bouwen en die muizen en ratten, die daar woonden, gaan nu alle kanten op en zoeken hun toevlucht in de huizen van de Rooie Buurt."

Niet te bestrijden

Dat de ratten en muizen nog steeds aanwezig zijn in de woningen, ook na bestrijding, vindt Marinissen niet gek. "Bestrijdingsmiddelen werken niet als woningen open kieren en gaten hebben. Je kan niet alleen bestrijden, je zult ook wat aan de woningen moeten doen."